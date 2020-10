Čaputová prijala zástupcov kultúry, kreatívneho priemyslu a športu

Prezidentka vytvorila priestor na to, aby jej zástupcovia odvetví priblížili situáciu, v ktorej sa nachádzajú.

1. okt 2020 o 17:54 (aktualizované 1. okt 2020 o 18:15) SITA

BRATISLAVA. Aktuálne problémy v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu a športu nevyriešia jednotlivé rezorty, ale patria na stôl vlády.

Zhodli sa na tom zástupcovia kultúry, kreatívneho priemyslu či profesionálneho a amatérskeho športu.

Prezidentke priblížili situáciu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vytvorila priestor na to, aby jej zástupcovia týchto odvetví osobne priblížili situáciu, v ktorej sa nachádzajú.

Po dnešnom stretnutí s hlavou štátu to uviedla filmová producentka Zuzana Mistríková.



Ako ďalej priblížila, základná vec, ktorú sa zástupcovia spomínaných oblastí pokúšali sprostredkovať je tá, že ide o relevantné časti spoločnosti, ktoré sa výrazne podieľajú na slovenskej ekonomike.

„Oba segmenty sú od marca tohto roka prakticky na kolenách a druhá vlna znamená, že na kolenách budú aj ďalšie obdobie,“ priblížila Mistríková.

Žiadne kompenzácie neprišli

Upozornila tiež, že do tejto chvíle žiadne kompenzácie do tejto oblasti neprišli. Po siedmich mesiacoch sa ľudia pracujúci v oblasti kultúry a športu ocitli na absolútnom sociálnom dne a začala sa rozpadávať aj infraštruktúra týchto oblastí.



„Myslím si, že pani prezidentka bude hľadať spôsob, ako tak trošku preniesť náš hlas, ktorý asi nevieme preniesť dostatočne my sami za seba. Možno to súvisí s tým, že každý to vidí ako rezortný problém, ale tieto problémy sú dávno problémy, ktoré patria na stôl vláde a ktoré jednotlivé rezorty samé nevyriešia,“ dodala Mistríková.

Zástupcovia za šport poukazovali na to, akéý sú šport a kultúra dôležité. Dodali, že prešlo pol roka od vypuknutia pandémie a bolo niekoľko možností, ako možno organizovať či neorganizovať podujatia.

Nebavili sa však o kompenzácii. Možno áno v rámci zväzového a klubového športu, ale nie o hobby amatérskom športe, kde je rovnako veľa ľudí, organizácií či agentúr. Vladimír Černý, riaditeľ divadla Astorka kritizuje aktuálne opatrenia a je to podľa neho „rana pod pás”.

Prišli aj s konkrétnymi riešeniami

Cieľom dnešného stretnutia bolo vypočuť si zástupcov spomínaných oblastí a zistiť, ako reálne prežívajú situáciu a ako ju hodnotia.

K prezidentke prišli aj s konkrétnymi riešeniami. Čaputová si uvedomuje, že prvá vlna bola problematická a opatrenia, ktoré súvisia s druhou vlnou pandémie môžu byť pre časť umeleckej scény, kultúrneho priemyslu, kultúrnej obce či športu v niektorých prípadoch likvidačné, dodal hovorca prezidentky Martin Strižinec s tým, že o ďalších krokoch budú informovať v krátkom čase.



Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili Tomáš Yxo Dohňanský, člen skupiny Hex, Pavol Smolka, manažér Zuzany Smatanovej, Vladimír Černý, riaditeľ divadla Astorka.

Ďalej majiteľ klubu Blue Note Tibor Zelenay, riaditeľ ČSOB Marathon Peter Pukalovič, Boris Meluš z Novej Cvernovky, filmová producentka Zuzana Mistríková a marketingový riaditeľ klubu a Radovan Choleva, marketingový riaditeľ hokejového klubu iClinic Bratislava Capitals.