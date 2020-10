Dobré ráno: V nemocnici ošetrovali nakazení lekári

Čoskoro môžu chýbať ľudia, ktorí ošetrujú chorých.

4. okt 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Bol infikovaný a napriek tomu mal lekár ordinovať a liečiť pacientov. V banskobystrickej nemocnici sa objavili prípady, keď lekári mali nový koronavírus a aj tak ordinovali.

Nemocnica to nepopiera, lekári vraj nemali príznaky a niekto liečiť musel.

Čo sa teda stalo a či stále ordinujú nakazení lekári, ako na tom vlastne s lekármi a nemocnicami sme a či nebude problém nielen v nedostatku lôžok, ale aj v tom, že nás nebude mať vôbec kto vyšetriť?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Zdroj zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Polícia žiada väzobné stíhanie starostu bratislavského Nového mesta Rudolfa Kusého. Policajný vyšetrovateľ ho obvinil z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ak sa preukáže jeho vina, Kusému hrozí sedem až dvanásť rokov väzenia.

Norbert Bödör spoluvlastnil operátora 4-ka, pričom k týmto akciám sa dostal zložitou schémou. V spoločnosti, ktorá mobilného operátora prevádzkovala, však nevystupoval priamo, ale skrýval sa za investičný fond. Vyplýva to z informácií, ktoré získalo Investigatívne centrum Jána Kuciaka a poskytlo ich na analýzu viacerým médiám vrátane SME.

Kraje chcú, aby sa mohli podieľať na krízovom riadení krajiny. Navrhuje to Združenie samosprávnych krajov SK 8 a tvrdí, že dôvodom sú skúsenosti z predchádzajúceho obdobia zhoršenej epidemiologickej situácie. Kraje túto požiadavku už predložili Pandemickej komisii aj Ústrednému krízovému štábu.

Koncom minulého týždňa americký prezident Donald Trump priznal, že on aj prvá dáma majú nový koronavírus. Znamená to, že musel prerušiť predvolebnú kampaň pred americkými prezidentskými voľbami, ktoré sú zhruba o mesiac. Trump je v karanténe v Bielom dome.

Arktický ľad má za sebou druhý najhorší rok, odkedy to vôbec dokážem merať. Za posledných 40 rokov satelitných meraní sa ľad tento rok scvrkol na druhú najmenšiu rozlohu. Najhoršie to bolo v roku 2012.

Odporúčanie

Asi to počúvate stále, no bude to aj moje dnešné odporúčanie. Dávajte na seba pozor. Noste rúška, umývajte si ruky a obmedzte stretávanie sa a dodržujete rozostupy. Skrátka, tri R: rúška, ruky, rozostupy, nič lepšie zatiaľ proti pandémii nemáme. Ja som napríklad začal nosiť rúško aj pri cvičení a ak kondičný bojový tréning s rúškom zvládnem ja, zvládne to úplne každý. Nezabúdajme, chránime tak ostatných, aby potom oni rovnako chránili nás.

