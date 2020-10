Stačí napľuť do skúmavky, výsledok je o pol hodiny. Vyskúšali sme testy, ktoré sa ešte len chystajú

Skúsili sme aj rýchly antigénový test.

9. okt 2020 o 18:52 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Stačí minútu pľuť do tejto skúmavky, aby sme mali dostatok slín - inštruuje nás lekár a vedec Peter Celec z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

"Nemusíte vykašliavať, nemusíte nič robiť, len vypustiť sliny. Pena sa do objemu neráta," upozorňuje vedec.

Do laboratória v Pavilóne lekárskych vied Slovenskej akadémie vied si reportéri denníka SME prišli vyskúšať, ako by mohli vyzerať testy na koronavírus zo slín. Bez výterov dlhou paličkou, ktorú niekto strčí človeku hlboko do nosa a do hrdla.

Nové testy sa na Slovensku zatiaľ nepoužívajú, slovenskí vedci ich len vyvíjajú. V Biomedicínskom centre SAV pod vedením virológa Borisa Klempu. Aj v spoločnosti MultiplexDX, ktorú založil a vedie biochemik Pavol Čekan.

"Nepotrebujete pri tom zdravotníka, ktorý by vám odobral vzorku, nebolí to," opisuje výhody testov zo slín Celec.

Viacerí odborníci sa domnievajú, že jednoduché a lacné testovanie, ktoré by sa nemuselo vyhodnocovať v laboratóriách, by sa mohlo stať prelomom v boji s koronavírusom. Celá rodina by sa mohla otestovať aj niekoľko ráz do týždňa.

Aj Slovensko hľadá spôsoby, ako testovať viac ľudí v čase, keď z testov denne vychádza podiel okolo desať percent pozitívnych, čo naznačuje, že sa už nedarí zachytávať všetky blízke kontakty infikovaných.

Testy, ktoré nám ľahko, rýchlo a lacno ukážu, či sme infikovaní, budeme môcť používať doma? A bude stačiť do nádobky zopár ráz napľuť?

Vírus zohrievajú, aby nebol nebezpečný