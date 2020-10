Rýchly vývoj vakcíny na COVID-19 neznamená, že bude nebezpečná

Slovensko si predobjednalo 3 milióny vakcín.

6. okt 2020 o 17:10 TASR

BRATISLAVA. Rýchlejší vývoj vakcíny na ochorenie COVID-19 neznamená, že nebude dostatočne preverená. Ak bude uvedená na trh, bude bezpečná.

Informuje o tom infektológ Peter Sabaka vo videu, ktoré uverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na sociálnej sieti. Jej rýchly vývoj je výsledkom nasadenia väčšieho množstva ľudí a využitia väčšieho množstva prostriedkov.

"Je to ako so stavbou domu, bežne sa nám podarí postaviť dom povedzme za jeden rok. Ak ale na stavbu pošleme dvakrát toľko robotníkov a použijeme dvakrát toľko strojov, je možné, že sa nám to podarí už za pol roka.

Presne takto by to mohlo byť aj s vakcínami proti COVID-19," vysvetlil Sabaka. Doplnil, že celkový proces vývoja, preverovania a schvaľovania vakcíny sa nemení, len urýchľuje.

Tri fázy klinického testovania

Každá vakcína musí počas vývoja prejsť tromi fázami klinického skúšania. V prvej a druhej fáze sa naočkuje najprv desiatkam, potom stovkám dobrovoľníkov a pozoruje sa, či u nich dôjde k rozvoju nejakých vážnych nežiaducich účinkov.

Ak sa objavia len bežné nežiaduce účinky, ktoré bývajú aj pri iných vakcínach a neobjavia sa žiadne iné závažné nežiaduce účinky, tak postupuje do tretej fázy.

V nej sa vakcína naočkuje tisíckam dobrovoľníkov a pozoruje sa, či zabraňuje vzniku ochorenia a či sa neobjavia nejaké menej časté nežiaduce účinky.

V poslednej fáze hodnotí všetky výsledky nezávislá komisia, ktorá schvaľuje, či sa vakcína dostane na trh. Hodnotí, či je dostatočne bezpečná a účinná.

Experti komunikujú s viacerými firmami

Rezort upozornil, že práve kvôli bezpečnosti a dôslednému testovaniu bude nejakú dobu trvať, kým bude vakcína na nový koronavírus k dispozícii.

"Ako členský štát Európskej únie, rovnako ako Česká republika, sme zapojení do spoločného obstarávania na zabezpečenie vakcín. V rámci požiadaviek na predobjednávanie dodávky vakcín sme požiadali o 3 milióny vakcín," doplnila pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Expertný tím Ministerstva zdravotníctva SR podľa jej slov komunikuje so zainteresovanými partnermi, ako aj s viacerými firmami.

Český minister zdravotníctva Roman Prymula povedal, že česká vláda sa rozhodla uvoľniť 152 miliónov korún (5,6 milióna eur) na nákup očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré zmluvne dohodla Európska únia.

Za túto sumu kúpia Česi 3,5 milióna dávok, ktoré budú stačiť pre 1,5 milióna ľudí. Desať percent zmluvne zaistených dávok by mohlo do Česka prísť pred koncom roka.

Celkovo mohlo Česko z balíka únie kúpiť sedem miliónov dávok vakcín. Vláda sa však už v lete rozhodla kúpiť iba polovicu, aby mala aj na nákup od iných výrobcov.