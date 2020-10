Cyprus obmedzil vstup aj pre Slovákov, testy a izolácia budú povinné

Na zoznam krajín kategórie C je zaradené aj Česko, Maďarsko či Rakúsko.

7. okt 2020 o 10:59 SITA

BRATISLAVA. Cyperská republika zaradila Slovensko s platnosťou od piatka 9. októbra na zoznam krajín kategórie C.

Vstup na územie Cypru z krajín kategórie C je povolený iba špecifickým kategóriám občanov, ktorí majú možnosť zvoliť si, či sa po príchode podrobia diagnostickému testu na COVID-19, alebo budú mať so sebou certifikát o teste RT-PCR na COVID-19, ktorý bol vykonaný do 72 hodín pred odletom.

Všetky tieto osoby však musia po prílete zostať v 14-dňovej izolácii bez ohľadu na výsledok testu.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Rezort diplomacie tiež upozorňuje, že ďalší COVID-19 test na vlastné náklady je nutné absolvovať 48 hodín pred ukončením izolácie. Výsledky testu musia byť následne odoslané na adresu monada@mphs.moh.gov.cy. Karanténu je možné ukončiť až po negatívnom výsledku posledného testu.

Pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus bez ohľadu na kategóriu platí povinnosť sa pred odletom zaregistrovať, vyplniť dotazník a podpísať série vyhlásení na webovej stránke Cyprus Flight Pass, prostredníctvom ktorej bude vystavený takzvaný flightpass.

Cieľom registračného formulára je pomôcť sledovať všetky kontakty v prípade pozitívneho nálezu a ich následného testovania.

„Nevyplnenie a nezaslanie tohto formuláru elektronickou formou má za následok pokutu 300 eur a možné odmietnutie vstupu na územie Cypru, v lepšom prípade uhradenie pokuty +60 eur za COVID-19,“ upozorňuje MZVEZ SR.

Po prílete na Cyprus môže byť ktokoľvek z cestujúcich starších ako 12 rokov náhodne bez poplatku testovaný na COVID-19 priamo na letisku.

Na správne spustenie online formulárov je potrebné vytvoriť si účet, pridať svoje osobné údaje a podrobnosti letu.

Cestujúci tiež musia uviesť dôvod svojej cesty, kde sa budú zdržiavať a rovnako aj kontaktné údaje v prípade núdze a urobiť právne vyhlásenie.

Žiadny cestujúci, ktorý prichádza z krajín patriacich do A kategórie, pod podmienkou, že nenavštívil za posledných 14 dní krajinu kategórie B alebo C, nemusí mať test na COVID-19.

V prípade cestujúcich prichádzajúcich z krajín zaradených do B kategórie je potrebné, aby mali osoby staršie ako 12 rokov pred vstupom na palubu lietadla negatívny test na COVID-19, ktorý bol urobený najneskôr 72 hodín pred odletom. Počíta sa 72 hodín od odobratia vzorky.

Na územie Cyperskej republiky z krajiny kategórie C je umožnené vstúpiť cyperským občanom a ich rodinným príslušníkom – manželovi, manželke, ich maloletým deťom a rodičom cyperských občanov.

Ďalej osobám, ktoré majú povolenie na pobyt na Cypre, tiež osobám, ktorým je povolený vstup do Cyperskej republiky na základe Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch či Viedenskému dohovoru o konzulárnych stykoch.

Napokon osobám, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktoré majú špeciálne povolenie Cyperskej republiky.