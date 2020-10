Minúta po minúte: Súd s Kotlebom finišuje, očakáva sa verdikt

Šéfa ĽSNS súdia pre symbolické šeky.

12. okt 2020 o 7:00 Peter Kováč

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom.

Na programe sú záverečné reči Kotlebu a jeho obhajcov.

Následne by mal súd vyniesť rozsudok. Očakáva sa to ešte dnes.

Kotlebu súdia pre kontroverzné šeky v hodnote 1488 eur. Číslo je známym neonacistickým symbolom.

Kotlebovi hrozí štyri až osem rokov väzenia.

Súd s Marianom Kotlebom sledujeme minútu po minúte:

7:57 Čaká sa na príchod Mariana Kotlebu a jeho obhajcov, pojednávanie sa začína o 8:30. Na špecializovanom súde platia kvôli koronavírusu sprísnené hygienické opatrenia. Kvôli malej pojednávacej miestnosti budú novinári sledovať priebeh pojednávania z vedľajšej miestnosti, a to cez prenos na obrazovke.

Číslo 88 je dlhodobo známe ako neonacistický symbol. Symbolizuje nacistický pozdrav Heil Hitler - H je totiž ôsme písmeno v abecede.

Číslo 14 zasa vychádza z vety pravicového teroristu Davida Lanea, ktorá v origináli obsahuje 14 slov: "We must secure the existence of our people and a future for white children." (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti.)

V marci roku 2017 predseda ĽSNS Marian Kotleba ešte ako banskobystrický župan odovzdal trom rodinám šeky na 1488 eur. Neskôr ho preto obvinili z extrémizmu.

Kým znalci a odborníci na extrémizmus na súde hovorili o jednoznačne extrémistickom spojení čísel, Kotleba tvrdil, že išlo o čisto náhodné spojenie.

„Prokuratúra tieto šeky nazvala ako symbolické. Ale tie šeky nič nesymbolizovali, boli reálne, pretože ukazovali reálnu sumu, ktorú tie rodiny aj dostali,“ tvrdil pred súdom Kotleba.

Napadol aj argument číslom 88. „Ôsme písmeno abecedy je Ď. Ja som Slovák, takže pre mňa je 88 ĎĎ,“ povedal.

Hoci je obžalovaný z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, súd bude podľa sudkyne Ruženy Sabovej prípad napokon posudzovať skôr cez paragraf o založení či propagácii takéhoto hnutia.

Kotlebovi za to hrozí štyri až osem rokov väzenia, odsúdenie by znamenalo aj automatickú stratu poslaneckého mandátu.

Rozsudok by mohol padnúť už dnes, predtým však budú na programe ešte záverečné reči Kotlebu a jeho obhajcu Petra Kupku.