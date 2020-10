Pandemická komisia navrhla zatvorenie reštaurácií, či fitnescentier. SaS je proti

Sulík tieto zákazy považuje za mimoriadne škodlivé pre ekonomiku.

11. okt 2020 o 13:05 TASR

BRATISLAVA. Pandemická komisia navrhuje zatvoriť reštaurácie, zástupcovia SaS sú zásadne proti.

Počas rokovania Ústredného krízového štábu to uviedol minister hospodárstva a predseda strany Richard Sulík.

Anketa:

Súhlasíte so zatváraním reštaurácií? Áno 41 Nie 130 Hlasovalo: 171

Hlasovanie otvorené:

od: 11.10.2020 13:37

"Sme za to, aby sa dodržiavali hygienické opatrenia, dvojmetrové odstupy, rúška, dezinfekcia rúk, pokojne aj meranie teploty," povedal. SaS podľa neho rovnako nevidí dôvod na zatváranie fitnescentier či divadiel.

"Veľmi ma prekvapilo, že nikto z odborníkov nemá dáta. My nevieme, koľko z tých nakazených chodí pravidelne do fitnescentra, divadla či reštaurácie. Vieme akurát, že ohniská nákazy sú svadobné hostiny. V poriadku, tie zakážme, limitujme alebo inak výrazne obmedzme. Tomu rozumiem, to je pochopiteľné," konštatoval Sulík.

Práve pre chýbajúce dáta považuje takéto zákazy 'za strieľanie od pása' a zároveň mimoriadne škodlivé pre ekonomiku.



Šéf rezortu hospodárstva pripomenul, že už na jar prišlo k veľkým škodám na ekonomike. Reštaurácie či fitnescentrá si podľa neho vyčerpali svoje rezervy.

"Melú z posledného. Keď teraz príde zákaz, tak ich vlastne zlikvidujeme," povedal Sulík. Dúfa preto, že takéto rozhodnutie nepadne.

"Za to, že na svadobných hostinách sa nakazí množstvo ľudí na Orave, predsa nie je dôvod zatvárať reštaurácie v Poltári," uviedol minister.

Ak by však Ústredný krízový štáb o ich zatvorení rozhodol, štát podľa neho musí pokračovať v kompenzáciách, ktoré však nikdy nenahradia plné výpadky príjmov.