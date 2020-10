Rušia sa všetky hromadné podujatia, rúška budeme nosiť aj vonku (prehľad nových opatrení)

Ústredný krízový štáb reaguje na rekordné čísla.

11. okt 2020 o 17:58 (aktualizované 11. okt 2020 o 18:28) Andrej Kuzmány

BRATISLAVA. Už štyri dni za sebou laboratóriá na Slovensku odhalili zakaždým viac ako tisíc prípadov nákazy koronavírusom.

Aj preto cez víkend mimoriadne zasadala pandemická komisia vlády a ústredný krízový krízový štáb, aby rozhodli o nových opatreniach.

Platiť budú od štvrtka 15. októbra, výnimku tvoria stredné školy, ktoré už od pondelka prechádzajú na dištančnú výučbu.

Pozrite si prehľad nových opatrení.

Stredné školy prechádzajú na dištančnú výučbu

Stredné školy od pondelka 12. októbra prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Základné a materské školy budú zatiaľ fungovať v bežnom režime.

Rúška budú povinné pre prvý a druhý stupeň základných škôl, pre materské školy bude nosenie rúšok výrazne odporúčané. Deti do troch rokov rúška mať nemusia.

Organizovanie aktivít po vyučovaní na základných školách, napríklad krúžkov, bude zakázané.

Rúška budú povinné aj vonku

Nosenie rúšok bude po novom povinné aj v exteriéri v obciach a mestách.

Mimo obcí alebo miest nebude nosenie rúšok povinné pre členov rodiny alebo v prípade, že rozostup od cudzích ľudí bude väčší ako päť metrov.

Zákaz všetkých hromadných podujatí

Všetky hromadné podujatia, pre ktoré doteraz platilo obmedzenie do 50 ľudí, budú od štvrtka zakázané.

Zákaz platí pre všetky typy podujatí - kultúrne, športové, spoločenské aj náboženské.

Krsty, pohreby a sobáše sa budú môcť konať, avšak za pravidiel, aké budú platiť pri

prevádzkach, čiže jedna osoba na 15 štvorcových metrov v priestore. Ak sa budú tieto obrady konať vonku, počet účastníkov sa podľa premiéra Igora Matoviča obmedzovať nebude, dodržiavať sa však musia dvojmetrové odstupy.

Výnimku zo zákazu hromadných podujatí dostali aj profesionálne športové súťaže.

Športové súťaže pokračujú

Najvyššie futbalové, hokejové, volejbalové, basketbalové a hádzanárske súťaže nebudú zastavené a budú prebiehať ako doteraz.

Konať sa budú bez prítomnosti divákov a všetci aktéri budú musieť mať negatívne testy na Covid-19.

Menia sa pravidlá pre prevádzky verejného stravovania

Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, kaviarne...) sa nezatvoria, ale jedlo či nápoje budú môcť podávať iba v exteriéri, v prípade, že takýmto priestorom disponujú (napríklad na terase).

Vnútri jedlo nebudú môcť podávať.

Ak prevádzka nemôže podávať jedlo v exteriéri, môže ho vydávať iba zabalené so sebou.

Menej ľudí v obchodoch

V obchodoch či obchodných centrách bude môcť byť menej ľudí ako doteraz. Od štvrtka bude platiť obmedzenie jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Po poslednom sprísňovaní opatrení to bolo 10 metrov štvorcových.

V prípade obchodných centier sa počet ľudí počíta na plochu jednotlivých prevádzok, nie aj na verejné priestory.

Do nákupných centier bude možné vstúpiť len po odmeraní teploty, povolený vstup bude teda iba osobám, ktoré nevykazujú žiadne príznaky ochorenia.

Vyhradené hodiny pre seniorov

Opäť sa zavádzajú vyhradené hodiny v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Krízový štáb ich stanovil v čase od 9:00 do 11:00 hod.

Nakupovať však budú môcť aj v iné časy.

Zatváranie prevádzok

Fitnesscentrá, aquaparky, wellness centrá, kúpaliská aj sauny budú zatvorené.

Zákaz zhromažďovania

Krízový štáb tiež navrhuje vláde, ktorá zasadne v pondelok, aby prerokovala zákaz zhromažďovania sa viac ako šiestich osôb.

"Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné," skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že ľuďom a študentom sa má umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.

V prípade, že zákaz zhromažďovania vláda schváli, platiť by mohol už od utorka 13. októbra.

Pravidlá na hraniciach sa nemenia

Hranice s okolitými krajinami Slovensko zatiaľ zatvárať neplánuje.