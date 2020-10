Vláda sa pomýlila asi o 150-tisíc, experti odhadujú menej infikovaných

Richard Kollár z Katedry aplikovanej matematiky UK vyhlásil, že vláda šíri konšpirácie.

13. okt 2020 o 10:30 SITA

BRATISLAVA. Reálny počet infikovaných v populácii odhadujú experti na maximálne 50-tisíc.

Richard Kollár z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na Univerzite Komenského v Bratislave informoval, že 200-tisíc nakazených, ktoré komunikovali členovia vlády, je omyl.

Vláda mala konšpirovať

Ako konštatoval na sociálnej sieti, reálny počet infikovaných v populácii odhaduje na 30 až 45-tisíc.

Opäť podľa neho šermujeme číslami, ktoré nedávajú v danej situácii žiadny zmysel.

Podľa bývalého šéfa Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martina Smatanu sa možno vláda snažila verejnosti adresovať varovanie o tom, čo nás čaká, ak nebudeme zodpovední.

Počet infikovaných v populácii sa dá podľa neho odhadnúť viacerými spôsobmi, ani jednou z metód však nedocielime taký vysoký výsledok.

Konšpiračné správy podľa Kollára tentokrát šíria priamo na tlačovej besede členovia vlády.

"Je to nebezpečné, lebo také číslo by sa veľmi hodilo konšpiračnej scéne a podporilo ich argument, že všetky naše opatrenia sú zbytočné. Tento omyl odporúčam čo najskôr opraviť, prípadne jasne komunikovať, že nejde o počet infikovaných dnes, ale o ich možný počet v budúcnosti," povedal pre portál vZdravotníctve.sk expert na dynamické matematické modelovanie.

Jednou z možností, ako odhadnúť počty infikovaných v populácii, je podľa zdravotníckeho analytika Martina Smatanu porovnávanie údajov s inými krajinami a následným hrubým približným vyjadrením čísel.

"Ide o krčmové porovnania a ani neviem, s akou krajinou by sa to porovnávalo, aby sme dosiahli 200-tisíc nakazených, keď jedna z najhorších – Česko, má 62 170 pozitívnych (pozn. red.: počet aktívnych prípadov), ale cca 2-krát takú populáciu, čiže to vychádza na cca 31-tisíc infikovaných u nás," ozrejmil.

Ďalšou možnosťou je dopočítanie infikovaných na základe porovnania našich pozitívnych, asymptomatických, hospitalizovaných, zomretých a čísel zo zahraničných štúdií.

Podľa toho však vychádza, že Slovensko má od 25 do 50-tisíc nakazených, to pri extrémne pesimistických odhadoch.

Vládny odhad

Na nedeľňajšej tlačovej besede po zasadnutí Ústredného krízového štábu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak uviedol, že koronavírus môže prenášať každý 25. človek na Slovensku. Konštatoval, že nakazených je až 200-tisíc ľudí.

"Ide o odhad počtu možných infikovaných osôb podľa v súčasnosti existujúcich percent potvrdených ochorení COVID-19 vo svete," doplnilo vo vyjadrení Ministerstvo zdravotníctva SR.

Ako na pondelkovom tlačovom brífingu vysvetlil premiér, číslo vychádza z predpokladu, že bude tento týždeň na Slovensku denne pribúdať dvetisíc pozitívne testovaných.