Matovič označil Sulíkov návrh o reštauráciách za tliachaniny

Vláda nerozhoduje o zatváraní reštaurácií, je to rozhodnutie odborníkov.

14. okt 2020 o 6:54 TASR

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/ZagKXLQS.html

BRATISLAVA. Vláda nerozhoduje o zatváraní reštaurácií, je to rozhodnutie odborníkov.

Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) pred rokovaním vlády v súvislosti s vyjadreniami ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ten by chcel, aby sa reštaurácie, divadlá či fitnescentrá zatvárali len v okresoch, kde je v týchto zariadeniach potvrdený prenos ochorenia COVID-19. Matovič návrh Sulíka označil za 'tliachaniny'.

Súvisiaci článok Sulík navrhne zatvárať reštaurácie len tam, kde sú ohniskom nákazy Čítajte

"Očakával by som od členov vlády, aby ovládali aspoň právny poriadok. Jediný, kto môže prijímať opatrenia v týchto veciach, je Úrad verejného zdravotníctva," tvrdí predseda vlády.

Dodal, že vláda ani raz za šesť mesiacov neprijímala žiadne opatrenia, ktoré sa týkajú hygieny.

"Vždy to je najprv názor pandemickej komisie, potom to schváli krízový štáb a na základe toho koná hlavný hygienik. Vláda v podstate nemá absolútne čo do toho hovoriť, je to rozhodnutie odborníkov," poznamenal.

Na margo rušenia vlakov zadarmo premiér povedal, že debata na vláde môže byť o čomkoľvek.