Sulík: Mali sme v lete testovať na hraniciach, nie teraz celoplošne zatvárať

Predseda SaS má na Igora Matoviča slabosť. Je emocionálny, jeho útoky netreba brať príliš vážne, vraví.

14. okt 2020 o 17:22 Zuzana Kovačič Hanzelová

Spor medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom sa opäť rozhorel. Premiér už Sulíka nepovažuje za svojho priateľa a SaS odporučil, aby vymenila predsedu. Richard Sulík v Rozhovoroch Zuzany Kovačič Hanzelovej o opatreniach proti koronavírusu a vzťahoch v koalícii.

Nemal Igor Matovič pravdu, že ste označením rokovania Ústredného krízového štábu za "tliachanie", jeho činnosť spochybnili a zľahčili situáciu?

Išiel som na Ústredný krízový štáb, aj keď nie som jeho povinným členom, aby som sa odborníkov spýtal, kde sa koľko ľudí nakazilo. Prekvapilo ma, že žiadne dáta nemajú, konkrétne hlavný hygienik pán Mikas. Napriek tomu sa rozhodovalo, čo kde zavrieť.

Našťastie, už nejaké dáta máme. V piatich reštauráciách bolo ohnisko nákazy, to predsa nie je dôvod zavrieť 20-tisíc reštaurácii.

Premiér argumentuje, že nejde o ohniská, ale o zníženie mobility a stretávania, aby sa spomalilo šírenie nákazy. Asi sa zhodneme, že počas prvej vlny to významne pomohlo.

Keď chceme znížiť mobilitu, zrušme vlaky zadarmo. My ich nielen nerušíme, ideme ešte pridať MHD zadarmo.

Po druhé, ísť do reštaurácie a vziať si jedlo so sebou, aj to je mobilita, a to nezakazujeme. Zakázané je si v reštaurácii sadnúť, čo nie je práve prejav mobility, keď sedíte na mieste.

Okrem toho sú tam povinné dvojmetrové odstupy, rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe. Tieto opatrenia plne podporujem, preto si nemyslím, že reštaurácie predstavujú ohnisko nákazy.

Zatvorme všetky reštaurácie v tých okresoch, kde je päť reštaurácií, v ktorých je ohnisko nákazy.

V najzasiahnutejších oblastiach ako Bardejov, Orava, tam by nemali byť zavreté reštaurácie?

Keď sa ukáže, že jedna alebo viac z tých reštaurácii bola napríklad v okrese Bardejov, zatvorme všetky v Bardejove.

Nemáme dosť ľudí na trasovanie, nerobíme dostatok testov. Nevieme vyhľadať každého nakazeného a čísla rastú. Nebolo by lepšie robiť to podľa počtu nakazených v okrese, nie podľa ohniska?

Alebo to robme tak. Zvoľme akúkoľvek inú metódu, ktorá je len trochu sofistikovanejšia ako zavrieť všetko. Hoci napríklad vo fitnescentrách, divadlách, kinách nebolo žiadne ohnisko.

Sú iné veci, ktoré by sme mohli obmedziť, ako napríklad spomínanú mestskú hromadnú dopravu. Všeobecne, doprava je asi vrcholom mobility. A tam sa nedeje nič.