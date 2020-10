Od štvrtka sú rúška povinné aj vonku, zatvoriť musia divadlá aj kiná

Prevádzky musia zavrieť aj fitnes centrá či kúpele.

14. okt 2020 o 19:16 (aktualizované 14. okt 2020 o 19:51) SITA, TASR

BRATISLAVA. Od štvrtku 15. októbra od 6:00 až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty aj v exteriéri.

Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že na prekrytie nosa a úst môžu slúžiť rúška, respirátory bez výdychového ventilu, šály alebo šatky.

Výnimky pre rúška

Výnimku z tejto povinnosti majú napríklad deti do šesť rokov. „Pre deti od troch do šiestich rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest,” uvádza ÚVZ.

Výnimka tiež platí pre osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov.

Výnimka sa taktiež vzťahuje na osoby so závažnými poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, nevesty a ženíchov pri sobáši, umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníkov do posunkovej reči pri výkone povolania alebo zamestnancov, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami.

ÚVZ pripomína, že ochrana horných dýchacích ciest má veľký význam pri prevencii ochorení prenášaných z človeka na človeka respiračnou cestou.

„Predstavuje bariéru medzi človekom a vonkajším prostredím. Výrazne znižuje množstvo potenciálne nákazlivých kvapôčok vo vdychovanom a vydychovanom vzduchu,” konštatujú hygienici.

Rozhodnutie o povinnom nosení rúšok v exteriéri bolo podľa ÚVZ prijaté na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie s ohľadom na prognózy jej vývoja.

„Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 výrazne narastá. Navyše, nosičmi vírusu sú aj osoby bez príznakov ochorenia,” dodal ÚVZ.

Zatvárajú fitká, wellness aj divadlá a kiná

Od štvrtka sa zatvárajú aj všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness - teda sauny, vírivky, kúpele, či zábaly, fitnes centrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá.

TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Prevádzkovateľ verejného stravovania sa bude môcť rozhodnúť, či podnik zatvorí, alebo ho nechá otvorený a nebude podávať jedlo a pitie vo vnútri.

Na terase ho podávať môže. Jedlá a nápoje budú môcť prevádzky predávať zákazníkom zabalené so sebou. Platí však obmedzenie otváracích hodín do 22.00 h s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb. Na terasách nebude platiť podmienka jeden zákazník na 15 štvorcových metrov, ak prevádzka zabezpečí a dodrží odstupy dva metre medzi stolmi.

Inak bude platiť podmienka, že počet zákazníkov v prevádzke nesmie prekročiť koncentráciu v jednom okamihu jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Nevzťahuje sa ale na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, v prevádzke sa môže v jednom okamihu nachádzať len jeden zákazník, výnimku pre deti hygienici zachovali.

Do priestorov obchodného domu bude môcť vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia. Aj pre obchodné domy platí obmedzenie jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov, opäť platí výnimka pre deti. Do tejto plochy sa nezapočítavajú spoločné priestory obchodného domu. Prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch budú taktiež môcť podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch nebude povolená.

V predajniach potravín a v drogériách nakúpia od pondelka do piatka v čase od 9.00 h do 11.00 h iba seniori nad 65 rokov. "Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase. Dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva," doplnil ÚVZ SR.