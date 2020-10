Budú nás liečiť chorí lekári? Nedá sa to vylúčiť

Bratislavská župa odmieta, žeby v jej nemocniciach liečili infikovaní lekári.

16. okt 2020 o 17:48 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Najväčším problémom postupujúcej pandémie koronavírusu v jeho druhej vlne môžu byť v nasledujúcich týždňoch Covidom infikovaní zdravotníci. Najmä lekári a sestry.

V nemocniciach tak nemusí byť dostatok ľudí, ktorí by sa starali o stále viac rastúci počet pacientov nakazených koronavírusom. Môže to mať za následok, že nemocnice budú nútené povolať do služby aj infikovaných zdravotníkov. Na konci septembra sa to už stalo v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

Tento scenár pripustil na začiatku októbra v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). Uviedol, že v prípade potreby budú musieť pacientov liečiť aj zdravotníci infikovaní Covidom, tak ako sa to stalo na jar v severnom Taliansku.

Okrem neho to pripúšťa aj zdravotnícky analytik Dušan Zachar z INEKO a niektoré z univerzitných a fakultných nemocníc, ktoré sa špecializujú na liečbu Covid pacientov.

Budú nás liečiť infikovaní zdravotníci?

"Existuje reálna možnosť, že zdravotnú starostlivosť budú poskytovať aj zdravotníci, ktorí sú infikovaní novým koronavírusom, ale nemajú diagnózu Covid-19 a sú bez príznakov," vraví Renáta Cenková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Prešove.