Dobré ráno: Nemáme dáta, ani dobrý model pandémie

15. okt 2020 o 23:00 Zuzana Kovačič Hanzelová

Hospitalizovaných pacientov s Covidom 19 je už viac ako 500. Slovensko láme rekordy v počte nakazených a čísla sú násobne väčšie ako v polovici septembra odhadovalo ministerstvo zdravotníctva.

Verejnosť nemá dáta, a na nedostatok čísel sa sťažuje už niekoľko dní aj minister hospodárstva Richard Sulík. Rozhorela sa preto opäť koaličná kríza medzi SaS a premiérom. Ako sme na tom s dátami, a kam sa rútime s rekordnými počtami nakazených?

Odpovieme so Zuzanou Kovačič Hanzelovou a Martinom Smatanom, bývalým šéfom Inštitútu zdravotnej politiky.

Krátky prehľad správ

Strana Petra Pellegriniho Hlas avizuje odvolávanie ministra práce Milana Krajniaka. Urobia tak, ak minister nestiahne z rokovania parlamentu zákony, ktoré upravujú 13. Dôchodky a minimálnu mzdu. Zároveň chcú podať trestné oznámenie na ministra hospodárstva Richarda Sulíka preto, že nevyužil predkupné právo na nákup 49 percent akcií východoslovenskej energetiky.

Zákon explicitne nezakazuje šéfovať politickej strane aj z výkonu trestu. Znamená to, že ak by Najvyšší súd Mariánovi Kotlebovi potvrdil trest za propagáciu extrémizmu, stranu by mohol riadiť aj z väzenia. Kotleba si v pondelok vypočul rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ktorý ho odsúdil na štyri roky a štyri mesiace väzenia za šeky v sume s nacistickou symbolikou.

Konflikt medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Sulíkom pokračuje. Opäť si cez sociálne siete odkazovali – Matovič napísal, že SaS šíri bludy a bude to mať devastačné následky pri boji proti koronavírusu. Richard Sulík zas napísal, že ho mrzí premrhané leto, a že chcel zatvárať hranice ešte pred tým, než sa koronavírus opäť v krajine rozšíril.

Najbohatším Slovákom je podľa rebríčka magazínu Forbes opäť majiteľ HB reavis Ivan Chrenko s majetkom 1, 65 miliardy eur. Na druhom mieste zostal Jaroslav Haščák z penty, na treťom mieste je spolumajiteľ ESETu Miroslav Trnka s odhadovaným majetkom 700 miliónov eur.

Zdravotné poisťovne pre zhoršenie pandémie dočasne rušia výmenné lístky k špecialistom. Chcú tak obmedziť návštevy všeobecných lekárov. Opatrenia platia od prvého októbra až do odvolania.

Odporúčanie

V ťažkých časoch si treba vyhradiť čas na pekné veci. Môj zaujímavý tip na záver je galéria víťazov Wildlife Photographer roku 2020. Krásne fotky divej zvery v prírode vám určite zlepšia deň.

