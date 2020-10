Krajinu čaká plošné testovanie, oznámil Matovič

Premiér pripúšťa svoju demisiu, ak sa plošné testovanie neuskutoční.

17. okt 2020 o 13:05 (aktualizované 17. okt 2020 o 14:17) TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. V sobotu to počas tlačovej konferencie uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).

Pretestovanie Slovákov by malo prebiehať takým istým systémom ako pri voľbách. V približne 5997 volebných okrskoch sa vytvoria odberné miesta.

V každom bude asi sedem ľudí, a to policajti, príslušník ozbrojených síl, miestnej štátnej správy a zdravotníci, vysvetlil premiér. Ľudia by mali na odberné miesto prísť s občianskym preukazom.

Ľudia by mali byť otestovaní podľa Matoviča počas dvoch víkendov. Matovič tvrdí, že testovať by sa malo v časových rozvrhoch podľa abecedného poradia obyvateľov. Malo by sa tak predísť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste. "Testovanie bude bezplatné," dodal. Zatiaľ nevedel povedať, či bude povinné alebo dobrovoľné.

Testovať sa bude pomocou antigénových testov, ktoré štátne hmotné rezervy objednali v objeme 13 miliónov kusov. Antigénové testy zachytia infekčných ľudí, podotkol predseda vlády.

Premiér pripúšťa demisiu

Matovič pripúšťa svoju demisiu, ak sa avizovaný plán plošného testovania neuskutoční. "Som ochotný od toho upustiť, ale zároveň zvolím demisiu," povedal premiér. Považuje to za jediný spôsob, ako sa môže zastaviť krivka za situácie, keď kľúčový koaličný partner verejne spochybňuje ochranné opatrenia.

"Obávam sa, že súčasné ochranné opatrenia tým pádom fungovať nebudú. Takéto pretestovanie nám v žiadnom prípade nemôže ublížiť, môže nám len a len pomôcť," uviedol premiér.

Ako doplnil, ak by chcel na neho niekto vyvinúť tlak, možno aj z koalície, že sa touto cestou nepôjde a "budeme tu horko-ťažko dolovať chorých ľudí cez PCR testy", tak on sa pod to nepodpíše.