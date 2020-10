Kotleba je v karanténe, jeho advokát mal pozitívny test

Kotlebu čaká test na nový koronavírus.

17. okt 2020 o 17:20 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady Marian Kotleba (ĽSNS) je v karanténe. Dôvodom je, že jeho advokát Tomáš Rosina mal pozitívny test na ochorenie COVID-19.

Informoval o tom na sociálnej sieti.

Kotlebu čaká test na nový koronavírus. "Ak totiž vyjde pozitívny test aj mne, tak podľa súčasných opatrení by do karantény a následne na test mal ísť úplne celý parlament," podotkol poslanec. Dodal, že v karanténe by tak mal byť celý Špecializovaný trestný súd a médiá, ktoré sa zúčastnili súdneho pojednávania s ním tento týždeň.