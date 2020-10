Plošné testovanie prebehne v novembri, povinnosť je otázna

Pilotné testovanie prebehne na budúci týždeň v najviac rizikových okresoch.

18. okt 2020 o 20:32 TASR

BRATISLAVA. Do konca októbra Ozbrojené sily (OS) pripravia a počas novembra zrealizujú plošné testovanie obyvateľstva v súvislosti s novým koronavírusom.

Po mimoriadnom rokovaní vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť.

Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov, hasičov.

Pilotné testovanie už o týždeň

V najbližších dňoch každý starosta a primátor podľa Naďa môže očakávať návštevu, kde budú prebraté detaily. "Dôležitým aspektom bude pilotné testovanie," povedal Naď s tým, že 24. - 25. októbra sa uskutoční v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.

"To, čo chystáme teraz, nemá vo svete obdobu," poznamenal šéf rezortu obrany. Viacero krajín podľa neho už pripravuje podobné opatrenia.

Naď poprosil ľudí o zodpovednosť pri testovaní aj v komunikácii. Odkázal tiež politickým partnerom, aby prestali politikárčiť. Minister vopred poďakoval každému vojakovi za to, čo odvedie v tejto operácii. "Ste pripravení. Spoločne to zvládneme a budeme ťahať za jeden povraz," odkázal armáde.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) verí, že armáda dokáže po logistickej stránke proces zorganizovať.

"Na to, aby sme boli úspešní, potrebujeme, aby prišlo čo najviac ľudí," povedal predseda vlády. V opačnom prípade sa budú musieť prijať opatrenia ako v Izraeli či Paríži. "Lockdown je jedna možnosť a dvojnásobné pretestovanie obyvateľstva je druhá možnosť," dodal.

Kollár sa obrátil aj na opozíciu

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že je dôležité vedieť, kto je a kto nie je nakazený. "Kto bude nakazený, bude musieť stráviť čas v karanténe. Plne to podporujem," poznamenal po nedeľnom rokovaní vlády Sulík. Zároveň oceňuje, že v štyroch najviac nakazených okresoch dôjde k celoplošnému testovaniu.

Celoplošné testovanie podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) vyvolá veľký hnev obyvateľstva, čo chápe. Tvrdí, že je to posledná možnosť, ako odvrátiť lockdown. Zároveň vyzval opozíciu, aby nerozbíjala spoločnosť, a aby spoločne zatiahli za spoločný povraz.

"Nemyslím si, že to ľudia privítajú, bude veľa nezmyselných útokov na vládu, no je to jediná možnosť, ako sa s týmto vyrovnať," poznamenal Kollár.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) povedala, že od vlády sa očakáva, aby prijala účinné opatrenia v boji proti novému koronavírusu a testovanie je podľa nej presne to.

Kolíková sa stretla s náčelníkom Generálneho štábu Danielom Zmekom, ktorý bol podľa nej dôveryhodný a zmysluplný a celá operácia tak dávala zmysel. "Musíme byť spolupracujúci. Nebudeme sa rozoštvávať medzi sebou a budeme rešpektovať opatrenia."

Povinnosť testovania je otázna

Matovič povedal, že počas zasadnutia vlády sa bavili dlho o tom, či bude testovanie povinné alebo dobrovoľné, definitívnu odpoveď ešte nemá. Cieľom je identifikovať čo najviac šíriteľov vírusu, poznamenal predseda vlády.

"Základ organizačného úspechu sú OS SR," povedal Matovič s tým, že zárukou úspechu dobre zrealizovaných testov sú zas zdravotníci. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) verí, že na Slovensku je dostatok personálu, ktorý sa do realizácie testovania zapojí.

Na Slovensku je 19 000 zdravotníkov a 34 000 zdravotných sestier, do testovania by sa mohli zapojiť aj študenti medicíny, záchranári a asi 400 vojakov, priblížil.

O podrobnostiach testovania bude vláda ešte informovať v nasledujúcich dňoch. Cieľom testovania je zachytiť čo najviac pozitívnych ľudí.

"Čím viac ľudí príde, tým skôr začneme žiť normálny život," hovorí premiér. Predpokladá, že antigénové testy by mohli zachytiť približne 30 percent pozitívnych obyvateľov na ochorenie COVID-19.

Krajčí ešte podotkol, že ak by aj antigénové testy nezachytili pozitívneho človeka, pretože bude mať v čase testovania nízku virálnu nálož, tak ľudí spoľahlivo pred nakazením ochráni rúško.

Na margo toho, že o celoplošnom pretestovaní neinformoval premiér prezidentku Zuzanu Čaputovú, uviedol, že nemusí byť ako veliteľka Ozbrojených síl informovaná o každom kroku.

"Vrchná veliteľka OS je ceremoniálna funkcia mimo času vojny. Prezidentka preberá velenie v čase vojny," vysvetlil predseda vlády. Deklaroval však, že sa s Čaputovou stretne a všetko jej vysvetlí, pretože to je mimoriadna situácia a všetci majú ťahať za jeden povraz.