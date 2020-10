Matovič na návrh prezidentky zvoláva Bezpečnostnú radu

Vláda plánuje na plošné testovanie nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov a hasičov.

19. okt 2020 o 11:22 (aktualizované 19. okt 2020 o 11:24) SITA

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes ráno navrhla zvolanie Bezpečnostnej rady v súvislosti so zámerom vlády na celoplošné testovanie.

Uviedla to vo svojom profile na facebooku.

Matovič zvoláva Bezpečnostnú radu

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) už informoval, že na utorok 20. októbra zvoláva Bezpečnostnú radu.

„Bude ma zaujímať nielen prepracovanosť konceptu, ale aj stav príprav na plošné testovanie. Najmä to, či je takéto testovanie realizovateľné bez negatívneho dopadu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, keďže si plošné testovanie vyžiada nemalý počet zdravotníkov,” píše prezidentka na sociálnej sieti. Dôležité sú podľa nej aj analýzy, či je takúto operáciu možné zrealizovať bez rizika nákazy na testovacích miestach. „Môjmu názoru musí predchádzať poznanie," podotkla Čaputová.

"Situácia je vážna a stojíme pred kľúčovým bojom, ktorý musíme nielen zvládnuť, ale aj vyhrať," skonštatoval na facebooku Matovič.

Operáciu Spoločná zodpovednosť, v rámci ktorej majú Ozbrojené sily (OS) SR pripraviť a zrealizovať plošné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus, označil za cestu k slobode.

Plošné testovanie na koronavírus

Vláda v nedeľu (18. 10.) poverila OS SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom.

Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov OS SR. Ako priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť.

Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov a hasičov.

Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov. Zámer celoplošného testovania oznámil verejnosti v sobotu 17. októbra predseda vlády. Prezidentka v reakcii na to uviedla, že o tomto pláne nebola vopred informovaná.

Bezpečnostná rada SR sa počas mierového stavu ako poradný orgán podieľa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému SR, plnení medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti, vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v SR a vo svete.

Venuje sa tiež príprave návrhov opatrení na zachovávanie bezpečnosti SR, na predchádzanie krízovým situáciám, ako aj návrhov na riešenie vzniknutej krízovej situácie pre vládu.