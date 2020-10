Komora lekárov skritizovala vládu za krátky čas na prípravu plošného testovania

Lepšie by podľa komory bolo, keby sa najprv testovala len vybraná časť obyvateľstva.

19. okt 2020 o 12:10 SITA

BRATISLAVA. Slovenská lekárska komora (SLK) je k organizovaniu celoplošného testovania obyvateľstva skôr skeptická, hoci získané dáta považuje za dôležité.

Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal prezident komory Marian Kollár, takáto akcia, takéhoto rozsahu pri celoplošnom testovaní obyvateľstva je najväčšou logistickou akciou, akú kedy Slovensko zažilo, a to nielen rozsahom, ale predovšetkým krátkosťou času, ktorý máme.

Málo času na prípravu

"Termín o dva týždne je maximálne šibeničný, ak nechceme použiť výraz nereálny," povedal Kollár.

Ak chce Slovensko v plošnom testovaní uspieť, musí byť splnených podľa Kollára niekoľko podmienok.

Prvou základnou je to, že sa musia testovania zúčastniť čo najširšie masy ľudí, a to viac ako 80 %.

"Toto testovanie nám môže priniesť také dáta, ktoré môžu byť neoceniteľnou zbraňou vo vojne s COVID-om," povedal Kollár.

Dáta budú podľa neho dôležité nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu a možno pre celý svet.

Druhá vec, ak chce byť Slovensko úspešné v testovaní, je logistika. "To bude alfa omega," hovorí Kollár.

Je totiž potrebné zvládnuť niekoľko miliónové testovanie počas dvoch - troch dní.

A taktiež je veľmi dôležité zabezpečiť to, aby nenastalo nežiadúce šírenie ochorenia COVID-19 medzi obyvateľstvom, keďže ide o masovú akciu.

Lepšie by podľa komory bolo, keby sa najprv testovala len vybraná časť obyvateľstva, ide o tzv. referenčný súbor.

A až následne po vyhodnotení parametrov tohto projektu by sa rozhodlo, či bude štát celoplošne testovať.

Komora zároveň nepozná odpovede na viaceré závažné otázky, ako napríklad to, či pôjdu do karantény všetci pozitívne testovaní zdravotníci aj so svojimi rodinami.

"Viete, čo sa môže stať, čo by bolo s pacientmi," naznačil Kollár.

Taktiež nie je podľa neho jasné, koľko bude stáť celé testovanie. Známa je suma, za ktorú sa nakúpili testy, avšak to je podľa Kollára len malá čiastka celej tejto akcie.

Matovič neprizval odborníkov

Za neakceptovateľné považuje Kollár vyjadrenie premiéra Igora Matoviča, ktorý povedal, že tí, ktorí sa testovania nezúčastnia, dostanú len základnú zdravotnú starostlivosť.

Ak chce premiér, aby Slováci spolupracovali pri tomto testovaní, je potrebné podľa Kollára nastaviť skôr pozitívnu stratégiu a nie strašiť ľudí. Navyše, slovenské zákony ani nepoznajú obmedzenie zdravotnej starostlivosti.

Slovenská lekárska komora vyzýva vládu na okamžitú širokú diskusiu k pripravovanému celospoločenskému testovaniu.

"Ak sa tak nestane, môžeme sa ťažko spoliehať na úspech akcie, potom bude úspech takmer nemožný," uviedol Kollár.

Akcia by sa mala podľa neho konať po dôkladnej príprave, po konzultáciách s odborníkmi, vrátane pracovníkov v zdravotníctve a teda aj SLK. "Nič také sa ale zatiaľ neudialo," doplnil Kollár.

Plošné testovanie obyvateľov Slovenska cez víkend schválila vláda. Zastrešovať ho budú ozbrojené sily SR v rámci logistickej operácie s názvom Spoločná zodpovednosť.

Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.

Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.