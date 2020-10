Smatana: Plošné testovanie antigénovými testami je veľmi zlé riešenie, ale teraz mu rozumiem

Bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky hovorí, že pre plošné testovanie môžu tisícky ľudí skončiť v karanténe, hoci v skutočnosti nebudú pozitívni.

19. okt 2020 o 21:46 Daniela Hajčáková

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako hodnotíte plán vlády plošne otestovať Slovákov?

Za stabilizovaného stavu je to veľmi zlé riešenie. Keby sme nemali urgentnú situáciu, keď Bardejov len tak-tak poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť, máme plné infekčné oddelenia, začínajú nám chýbať lekári a sestry, tak by som to určite nehodnotil ako vhodný nápad.

Súvisiaci článok Na celoplošné testovanie budeme potrebovať zhruba 48-tisíc ľudí. Otázka je, kde ich zoberieme Čítajte

Antigénové testy sa hodia na rýchle pretestovanie do nemocníc, do domovov sociálnych služieb, možno na niektoré hromadné podujatia. V žiadnom prípade by som ich na celoplošné testovanie neodporúčal. Keďže však vieme, v akej sme situácii, tak tomuto kroku sčasti rozumiem.

Čo mi však najviac prekáža, je, že máme veľmi málo informácií. Nevieme, kto bude testovať, za akých podmienok, čo presne bude s pozitívne otestovanými, či pôjdu aj všetky úzke kontakty do karantény a ak áno, ako ich bude Úrad verejného zdravotníctva stíhať obvolávať. Toto nie je dotiahnuté a bojím sa toho, ako sa to zvládne.

V nedeľu premiér povedal, že antigénové testy, ktoré Slovensko kúpilo, majú citlivosť viac ako 96 percent a špecificitu viac ako 99 percent. To sú veľmi vysoké čísla, ktoré ukazujú, že by tieto testy mali byť veľmi presné a spoľahlivé. Ako je to možné, keď o antigénových testoch vieme, že nie sú až také presné?