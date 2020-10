Na celoplošné testovanie budeme potrebovať zhruba 48-tisíc ľudí. Otázka je, kde ich zoberieme

Na jedno miesto pripadá jeden vojak, potrebujeme naň však asi osem ľudí.

19. okt 2020 o 21:30 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Na celoplošné testovanie na Covid-19 bude potrebných podľa hrubého prepočtu denníka SME zhruba 50-tisíc ľudí, prevažne zdravotníkov. Ministerstvo zdravotníctva do uzávierky neodpovedalo na otázku, koľko personálu potrebuje na túto celoslovenskú akciu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) cez víkend uviedol len počty všetkých lekárov a sestier, ktorých máme na Slovensku. Lenže nemálo z nich pracuje v nemocniciach, ktoré musia zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov s koronavírusom, najmä pre tých, ktorí ležia na urgentných oddeleniach a pľúcnych ventiláciách. Ich počty každý deň rastú.

Žiadna z jedenástich červených covidových nemocníc, ktoré SME oslovilo, zatiaľ nevie, čo sa od nich v rámci celoplošného testovania očakáva a koľko zdravotníkov od nich štát bude chcieť. Už teraz viaceré z najväčších univerzitných a fakultných nemocníc bojujú s nedostatkom personálu, najmä sestier.

V niektorých nemocniciach, ako napríklad v žilinskej, je nemalý počet lekárov a sestier nakazených koronavírusom alebo sú v karanténe.

Pilotné testovanie na Covid-19 by sa malo uskutočniť už tento víkend v najviac postihnutých oravských okresoch a v Bardejovskom okrese. Hlavná časť testovania sa bude konať od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.

"Termín o dva týždne je maximálne šibeničný, ak nechceme použiť výraz nereálny," reagoval na časovú blízkosť celoplošného testovania Marian Kollár, šéf Slovenskej lekárskej komory.

Osem zdravotníkov na jedno miesto

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v sobotu povedal, že na celoplošné testovanie bude vytvorených 6000 odberných miest. Nie je jasné, či sa do tohto počtu počítajú už aj aktuálne.