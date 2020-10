Krajčí: Ministerstvo nevie dať príkaz na povolanie zdravotníkov na celoplošné testovanie

Mobilizačný príkaz môžu dať len okresné úrady.

19. okt 2020 o 22:38 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva nevie povolať zdravotníkov na celoplošné testovania ľudí na ochorenie COVID-19, vedia to spraviť len okresné úrady. Tie môžu dať mobilizačný príkaz na základe potreby.

Uviedol to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v diskusnej relácii Druhá vlna na RTVS.

„Naši lekári, to je slobodné povolanie. My sa chceme na nich obrátiť, aby to bolo dobrovoľné, aby sa skrátka rozhodli, že chcú sa postaviť na tú barikádu a zabrániť tomu vírusu, aby vtrhol do nemocníc a ich ambulancií. Pripravujeme možnosť, aby sa dobrovoľne prihlásili, a my chceme vytvoriť všetky podmienky pre to, aby mohli otestovať ľudí a aby mohli pomôcť v tejto situácii. Lebo odber tej vzorky musí robiť zdravotnícky pracovník,“ dodal Krajčí.

Informácie o plošnom testovaní budú ľudom s veľkou pravdepodobnosťou posielať aj napríklad prostredníctvom správ cez mobilných operátorov.

„Zároveň budeme veľmi úzko komunikovať s miestnou štátnou správou a samosprávou. To znamená presne, ako je to v prípade volieb, budú informovať, kedy a kde sa zúčastniť. Využijeme, samozrejme, aj verejnoprávne médiá, budeme komunikovať aj pomocou platených reklám v médiách. Začali sme už aj tlačiť veľkoplošné letáky o tom, ako sa majú ľudia počas testovania správať,“ uviedol v relácii minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.

Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.