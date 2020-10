Najdôležitejšie správy dňa: Matovič dal ľuďom na výber medzi testom a karanténou

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

20. okt 2020 o 18:30 Patrik Sopóci

Celoplošné testovanie bude s veľkou pravdepodobnosťou dobrovoľné, kto však test nebude mať, musí zostať desať dní v karanténe.

Šéf špecializovaného súdu a predseda Súdnej rady navrhujú stíhať sudcu Michala Trubana.

Štefan Tarkovič nahradil Pavla Hapala vo funkcii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie.

Bývalý člen ĽSNS dostal za úkladnú vraždu 23 rokov väzenia.

Vrah švédskej novinárky utiekol z väzenia. Polícia ho po krátkom čase zadržala.

NAKA zasahovala pre korupciu na Slovenskom pozemkovom fonde.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Ľudia dostali na výber medzi testovaním a izoláciou

Prípravy na celoplošné testovanie obyvateľstva na koronavírus sú podľa všetkého v plnom prúde. V oravských okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín už vojaci od rána kontrolovali odberné miesta a vyhodnocovali ich bezpečnosť.

Plán celoplošného testovania Pilotná časť (okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Bardejov): Piatok 23.10.2020

Sobota 24.10.2020

Nedeľa 25.10.2020 Prvé testovanie (celé Slovensko): Piatok 30.10.2020

Sobota 31.10.2020

Nedeľa 1.11.2020 Druhé testovanie (celé Slovensko): Piatok 6.11.2020

Sobota 7.11.2020

Nedeľa 8.11.2020

Premiér Matovič na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom Marekom Krajčím oznámil, že účasť na celoplošnom testovaní bude s najväčšou pravdepodobnosťou dobrovoľná.

Povinná by však mala byť karanténa, a to pre tých, ktorí test nebudú mať. V izolácii by tieto osoby museli zostať desať dní.

Polícia by podľa premiéra mohla vyzývať ľudí na ulici, aby predložili potvrdenie o vykonaní testu. V prípade, že takéto potvrdenie nebudú mať, môže im hroziť pokuta až do výšky 1600 eur.

Matovič však o téme chce ešte diskutovať aj s velením armády a definitívne rozhodnutie plánuje oznámiť spolu s koaličnými partnermi.

Prezidentka Zuzana Čaputová trvá na tom, že testovanie by malo byť dobrovoľné a ak niekomu hrozí akákoľvek sankcia za odmietnutie testovania, nedá sa o dobrovoľnosti hovoriť.