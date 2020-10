Zákaz vychádzania pre netestovaných? Pochybnosti majú ústavní právnici aj prezidentka

Vláda riskuje, že Ústavný súd zruší testovanie skôr, ako sa začne.

20. okt 2020 o 20:18 Michal Katuška

BRATISLAVA. Nápad trestať ľudí za neúčasť na celoštátnom testovaní desiatimi dňami domáceho väzenia, o ktorom hovoril premiér Igor Matovič z OĽaNO, môže naraziť na Ústavný súd. Operácia Spoločná zodpovednosť sa tak môže skončiť skôr, ako počas najbližších víkendov začnú ľudí vôbec testovať.

Ešte cez víkend premiér strašil ľudí, ktorí by na celoplošné testovanie nechceli prísť, že za trest budú mať nárok len na základnú zdravotnú starostlivosť a za ostatné zákroky by si museli platiť.

V utorok vyhlásil, že netestovaní budú musieť povinne desať dní zostať doma. Ak by ich na ulici zastavili policajti či vojaci a nemali by doklad o teste, hrozila by im pokuta do 1659 eur, povedal Matovič. Obmedziť slobodu pohybu chce zákazom vychádzania.

Premiér v utorok sám zdôraznil, že "žijeme v právnom štáte". Šiesti oslovení ústavní právnici sa zhodujú, že zásah do osobnej slobody, aký plánuje vláda, môže byť protiústavný a ide o chôdzu "po veľmi tenkom ľade".

„Dobrovoľnosť pod hrozbou sankcií nie je dobrovoľnosť. Zvažované sankcie za neúčasť na plošnom testovaní sú podľa môjho názoru ústavne otázne,“ myslí si aj prezidentka Zuzana Čaputová.

"Karanténu", ako obmedzenie slobody aj nerizikových ľudí nazýva Matovič, by totiž vláda použila ako trest, čo zákony nepoznajú. Ich slobodu pohybu by navyše obmedzila nepretržite na desať dní, čo je možné len vo výnimočnom, nie v súčasnom núdzovom stave.

V nútenej karanténe by mohli skončiť dva milióny ľudí, ak by neúčasť na testovaní bola podobná ako pri niektorých voľbách, zamýšľa sa Marek Káčer, vedúci Katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

"V karanténe by skončili bez toho, aby štát vôbec skúmal, prečo neprišli na testy. Medzi nimi by zrejme bolo množstvo zdravých," tvrdí Káčer.

Bežne hygienici nariaďujú karanténu jednotlivcom, nie plošne skupinám ľudí. Izolovaní musia byť predtým pozitívne testovaní alebo v kontakte s chorými na Covid-19.

Vláda podľa ústavných právnikov riskuje, že opatrenie skončí na Ústavnom súde. Ak by pozastavil jeho účinnosť, kým rozhodne definitívne, vláda by mohla stratiť celý právny základ na plošné testovanie.

Testovať chce najbližšie tri víkendy.

Prečo "karanténa" nemôže byť trestom