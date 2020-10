V koalícii je zhoda, Čaputová sankcie za neúčasť na testovaní odmieta

Koalícia podporuje dobrovoľné testovanie, kto nepríde, mal by ísť do karantény.

20. okt 2020 o 16:35 (aktualizované 20. okt 2020 o 17:52) TASR, SITA

BRATISLAVA. Koalícia sa zhodla na tom, že plošné testovanie má byť dobrovoľné s tým, že ten, kto sa na ňom nezúčastní, pôjde do desaťdňovej karantény povedal po zasadnutí Bezpečnostnej rady predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).

O zamýšľanom systéme informovali prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa na rokovaní Bezpečnostnej rady zúčastnila."Myslím, že sme zodpovedali podrobne a dostatočne všetky otázky pani prezidentky," povedal Matovič, ktorý má spolu so svojimi ministrami z rokovania "veľmi dobrý pocit".

Prezidentka sankcie odmieta

Čaputová však trvá na tom, že testovanie by malo byť dobrovoľné a myslí si, že ak budú za neúčasť sankcie, potom nepôjde o dobrovoľné testovanie. "Dobrovoľnosť nie je sankcionovateľnosť," povedala.

Prezidentka potvrdila, že príprava armády je pomerne detailná. "Tak ako majú Ozbrojené sily vysoký kredit, tak ho potvrdzujú aj v rámci tejto prípravy, myslia na každý detail a verím, že sa im všetky úlohy podarí zrealizovať," skonštatovala.

Hrozby, ktoré prináša plošné testovanie si podľa prezidentky všetci uvedomujú a snažia sa ich manažovať. Minister zdravotníctva prezidentku ubezpečil, že celý projekt neohrozí starostlivosť v nemocniciach.

"Myslím, že príležitosť dať sa otestovať využijú predovšetkým ľudia, ktorí sa necítia dobre, majú príznaky, alebo ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s množstvom iných ľudí a majú v tomto rizikové povolanie," uzavrela Čaputová.

Obce majú stále veľa otázok

Samosprávy podľa prezidentky nemajú dostatok informácií o operácii, ale vláda situáciu podľa nej rieši. "Nielen ja, ale aj ostatní očakávame, ako úspešne a s akými výzvami prebehne pilotné testovanie. Bude to dôležitý ukazovateľ toho, ako sme schopní zabezpečiť celoplošné testovanie," poznamenala Čaputová.

Združenie miest a obcí Slovenska tvrdí, že okolo testovania je stále viac otázok ako jasných odpovedí. "Naďalej nemáme dostatok jasných usmernení a odpovedí na naše otázky, nemajú ich ani samosprávy, ktoré sa nás na to pýtajú," povedal hovorca Michal Kaliňák, ale ubezpečil, že samosprávy budú určite súčinné pri testovaní.

"No vzhľadom na časovú náročnosť je nevyhnutné precízne nastavenie logistiky vrátane rozdelenia ľudí na testovanie v konkrétnom čase a vyhradených miestach," dodal hovorca ZMOS-u.

Združenie vyzýva ministerstvo obrany, aby počúvalo aj názory predstaviteľov samospráv, ktorí poznajú miestne pomery. Týka sa to napríklad plánu zvolávať na testovanie podľa abecedného poradia. "Máme obce, sídla, v ktorých ľudia s dvomi-tromi priezviskami tvoria veľkú časť populácie. Hrozí tak príliš veľký nápor na odberné miesta," poznamenal.

Niektoré odpovede stále chýbajú

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na tlačovke po zasadnutí Bezpečnostnej rady uisťoval, že počet nezodpovedaných otázok okolo organizácie testovanie je malý.

"O všetkých súvislostiach zodpovedne komunikujeme so strešnými organizáciami samospráv, príslušnými ministerstvami i regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva," povedal. Odmietol výhrady, že by ministerstvo obrany či vláda nekomunikovali so starostami.

"Videl som množstvo dezinformácií na sociálnych sieťach, že sa zbavujeme zodpovednosti na úkor samospráv, nie je to pravda," zdôraznil.

Armáda má podľa neho zabezpečiť aj dezinfekčné prostriedky, povedal tiež, že ľudia, ktorých zabezpečí samospráva, budú dostávať za jeden deň odmenu 50 eur.

Minister obrany doplnil, že zvlášť bude testovanie v domovoch sociálnych služieb alebo väzenských zariadeniach. Personál, ktorý sa zúčastní na testovaní, bude testovaný pred ním aj po ňom. Naď dodal, že ľudia, ktorí dlhodobo nevychádzajú z domu, sa nemusia zúčastniť testovania. „Naším cieľom je vyhnúť sa lockodownu,“ zdôraznil.

Premiér tiež odmieta pochybnosti, že plošné testovanie zlyhá na nedostatku ľudí, ktorí sa neprihlásia ako dobrovoľníci. "V každom tíme na odbernom mieste bude osem ľudí, ak k nim prídu dobrovoľníci, bude to fajn, ale na nich to nestojí," dodal.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) tvrdí, že na výzvu pre zdravotníkov a študentov lekárskych fakúlt i študentov ošetrovateľstva, aby sa prihlásili pomôcť pri testovaní, sa už zaregistrovalo 2600 záujemcov. "Verím, že čísla budú ešte rásť," dodal.

Testovanie na hraniciach

Premiér vyzval ľudí, aby sa počas testovania zbytočne nepresúvali a necestovali. Neodporúčal by ani, aby sa ľudia z iných regiónov išli dať otestovať na Oravu alebo do Bardejova, kde sa testovanie uskutoční už tento víkend. Hrozí tam totiž podľa neho zvýšené riziko nákazy.

Ľudia budú mať podľa premiéra určený orientačný termín na testovanie podľa abecedného poradia, aby sa netvorili pred odbernými miestnosťami veľké skupiny.

Matovič by popri plošnom testovaní privítal aj antigénové testovanie ľudí, ktorí prekračujú hranice.

Vláda v nedeľu poverila armádu prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom.

Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov armády. Minister obrany priblížil, že pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Naď plánuje nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov a hasičov.

Aktuálne informácie o testovaní aj formuláre pre záujemcov budú sprístupnené aj na webovej stránke, ktorú pripravuje Ministerstvo obrany.