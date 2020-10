Pri ceste do Švajčiarska treba absolvovať karanténu

Švajčiarsko zaradilo od pondelka 12. októbra Slovenskú republiku na zoznam rizikových krajín.

21. okt 2020 o 17:06 SITA

Pre ľudí prichádzajúcich zo Slovenskej republiky do Švajčiarska platí povinná 10-dňová karanténa.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Rezort diplomacie zároveň upozornil, že v prípade nedodržania karantény môže byť vyrubená pokuta do výšky 10 000 švajčiarskych frankov (CHF), čo je v prepočte takmer 9 325 eur.

Aktuálny zoznam vysoko rizikových krajín či regiónov, ako aj povinnosti cestujúcich z rizikových regiónov po príchode do Švajčiarska a možné výnimky sú zverejnené na stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Od pondelka 19. októbra nie je vo Švajčiarsku povolené zhromažďovanie viac ako 15 osôb na verejnom priestranstve. Od tohto dátumu sú ľudia povinní nosiť rúška vo všetkých verejných vnútorných priestoroch, vrátane železničných staníc, vlakových nástupísk, letísk a na všetkých zastávkach hromadnej dopravy. MZVEZ SR dopĺňa, že konzumácia jedla a pitia v reštauráciách, diskotékach a baroch bez rúška je možná iba počas sedenia. Stojace osoby majú povinnosť nosiť rúška. Povinnosť nosiť rúško bola nariadená aj v stredných a vyšších školách.

„Od 14. septembra 2020 Švajčiarsko aplikuje takzvaný regionálny prístup pri susedných krajinách. To v praxi znamená, že žiadna zo susedných krajín nebude zaradená do zoznamu vysoko rizikových krajín ako celok, ale len jej najviac postihnuté regióny,“ dodal rezort diplomacie, pričom výnimkou sú prihraničné regióny susediace priamo so Švajčiarskom, ktoré na zoznam zaraďované nebudú z ekonomických, sociálnych a kultúrnych dôvodov.