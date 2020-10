Vláda obchody nezatvára, s preťažením nemocníc bojuje miernejším lockdownom

Obmedzenia pre prevádzky ostávajú.

22. okt 2020 o 20:50 Michal Katuška, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Len do práce, za lekárom, na nákup alebo na prechádzku bude možné chodiť od najbližšej soboty.

Na Slovensku bude čiastočný zákaz vychádzania. Zároveň sa obmedzí aj vyučovanie na školách.

"Vypnutím" krajiny sa má znížiť pohyb ľudí a zastaviť šírenie nového koronavírusu.

"Viem, že veci, ktoré vám oznamujeme, nie sú príjemné. Ale je to absolútna nevyhnutnosť," povedal premiér Igor Matovič.

Zároveň na Slovensku prebehnú dve vlny testovania populácie. Prvé celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a potom druhé 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele.

Zároveň tento piatok na Orave a v Bardejove začne pilotné testovanie.

Zákaz vychádzania

Od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra budú zavreté všetky školy okrem jaslí, škôlok a prvého stupňa základných škôl. Prejde sa na dištančnú výučbu.

Na týždeň od tejto soboty 24. októbra do nedele 1. novembra v najviac dotknutých štyroch okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov bude zákaz vychádzania.

Osoby bez negatívneho testu na Covid-19 môžu vychádzať von len skoro ráno medzi 1:00 do 5:00. Môžu ísť do najbližších potravín či lekárne a povolená je aj starostlivosť o blízku osobu.

Čísla sa zhoršujú Krivka počtu nakazených na 100-tisíc obyvateľov podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího naďalej kopíruje Českú republiku, v posledných dňoch dokonca začala rásť strmšie.

Počet hospitalizovaných za týždeň vzrástol zo 424 na 731, pričom denne na Covid-19 zomiera v priemere 18 ľudí.

Reprodukčné číslo, ktoré hovorí o tom, koľko ľudí nakazí jeden pozitívny, je medzi 1,2 až 1,45 . Na to, aby bol vírus pod kontrolou, je treba držať toto číslo okolo 1.

Ľudia, ktorí ale budú mať negatívny PCR test alebo antigénový test nie starší ako od 23. októbra, budú môcť ísť do zamestnania, odprevádzať dieťa do školy, môžu si ísť nakúpiť alebo ísť do prírody vo svojom okrese.

V ostatných okresoch platia tieto výnimky aj pre ľudí bez negatívneho testu.

Počas dušičkového víkendu na prelome októbra a novembra prebehne celoplošné testovanie a znovu nastane týždňový zákaz vychádzania pre ľudí bez testu s rovnakými pravidlami, aké budú tento týždeň platiť pre väčšinu Slovenska.

Zároveň sociálni pracovníci plánujú antigénovými testami pretestovať všetkých ľudí bez domova, s ktorými sú v kontakte.

„Robíme to priebežne, začali sme minulý štvrtok a skončíme zrejme keď skončia celoplošné testovania,“ povedal minister práce Milan Krajniak.

Ako vznikali opatrenia

Pôvodne odborníci na konzíliu podľa premiéra Igora Matoviča odporučili okamžitý tvrdý lockdown na dva až tri týždne, pričom von by vychádzali len ľudia vykonávajúci kritické zamestnania ako vojaci, policajti a lekári.

Znamenalo by to podľa Matoviča hospodárske škody 100 miliónov eur každý deň.

Na pandemickej komisii sa potom uzniesli, že vhodnejší bude miernejší lockdown a pretestovanie populácie. Jej odporúčania prijal krízový štáb a potom aj vláda.

"Pozitívna správa je, že nedochádza k zatvoreniu ekonomiky. Jeden týždeň ľudia nebudú chodiť nakupovať," povedal minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že obchody a prevádzky sa nezatvárajú nad rámec pravidel, ktoré platia už teraz.

Naďalej ostávajú výnimky pre najvyššiu futbalovú, hokejovú, volejbalovú, hádzanársku a basketbalovú súťaž. Tie ktoré môžu ďalej pokračovať za podmienky, že sa uskutočnia bez divákov a hráči budú pred zápasmi pretestovaní.

Za porušenie pravidiel naďalej hrozí pokuta maximálne do 1659 eur ale ministerstvo vnútra plánuje skôr rozdávať nižšie pokuty vo výške niekoľkých stoviek.

Hrozí taliansky scenár v nemocniciach

Lekári sa zhodujú, že pandémia sa nedá vyhrať v nemocniciach, ale pred nimi. "Ani bohaté Bergamo to na jar nezvládlo," hovorí lekársky odborár Peter Visolajský.

Ten nazval nemocnice Potemkinovými dedinami, pretože oficiálne počty lôžok a personálu podľa neho často nezodpovedajú realite.

Na ústrednom krízovom štábe odznelo, že Slovensku hrozí rovnaká preťaženosť nemocníc, ako zažilo Taliansko počas jarnej vlny pandémie. Lekári tam museli prejsť na vojnovú medicínu. Pri preplnených lôžkach a nedostatku zdravotníkov, ktorí sa tiež nakazili, museli zachraňovať len pacientov, ktorí mali vyššiu šancu na prežitie.

Lekárska komora pod vedením Mariána Kollára vyzvala všetkých slovenských lekárov pôsobiacich v zahraničí, aby sa na obdobie krízy "vrátili do krajiny, ktorá ich vychovala a vyvzdelala", hovorí.

Kollár varuje pred návrhom povolať ambulantných lekárov do nemocníc. Obáva sa, že zavreté ambulancie by ľudí, čo potrebujú zdravotnú pomoc, presmerovali do nemocníc, ktoré sú už teraz preťažené.

„Ak sa to stane, vznikne chaos,“ tvrdí.

Anigénové testy sú už na Slovensku

Takmer tri milióny antigénových testov pre potreby plošného testovania a ďalší zdravotnícky materiál doviezlo na bratislavské letisko vo štvrtok ráno nákladné lietadlo Antonov An-124 Ruslan.

Dodávku testov z Južnej Kórey už rozvážajú vojaci na Oravu a do Bardejovského okresu, kde sa už v piatok začne pilotné testovanie obyvateľov.

"Ďalšie milióny testov dorazia na Slovensko v piatok," informoval počas rokovania krízového štábu šéf Štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf.