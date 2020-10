Sulík: Dohoda črtajúca sa na krízovom štábe nemusí byť veľmi boľavá

Minister počas hodiny otázok zastupoval premiéra Igora Matoviča.

22. okt 2020 o 14:58 TASR

BRATISLAVA. Dohoda, ktorá sa práve črtá na ústrednom krízovom štábe, nemusí byť až tak veľmi boľavá.

Počas hodiny otázok v parlamente to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý v pléne zastupoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Treba podľa neho dbať na to, aby sme zbytočne neposielali firmy do krachu.

"Viac vám v tomto momente nemôžem povedať, lebo rokovania ešte stále prebiehajú," dodal s tým, že závery rokovaní oznámia predstavitelia vlády a štábu spoločne.

Sulík tiež skonštatoval, že je mu veľmi ľúto, ak pri karanténe ľudí prichádzajúcich zo zahraničia dochádzalo k nedôstojným podmienkam.

Ak by sme si celé leto zachovali karanténu pri vstupe na Slovensko, alebo mali povinné testovanie pri vstupe do krajiny, nemuseli sme mať teraz podľa Sulíka tak veľké problémy.

"Neviem úplne presne, prečo minister zdravotníctva nezverejní všetky čísla, ale videli sme ich dnes na krízovom štábe a verte mi, tie čísla sú desivé," dodal.