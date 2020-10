Koronavírus: Na Slovensku potvrdili 17 úmrtí, Česko pokračuje v rekordoch (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol číslo 33 602. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 115 obetí.

22. okt 2020 o 6:11 (aktualizované 22. okt 2020 o 6:49) Martin Vonšák, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

06:49 SVET - Nemecko dnes ráno oznámilo prudký nárast počtu nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorý po prvý raz prekročil hranicu 10 000.

Podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha bolo za posledných 24 hodín potvrdených 11 287 nových infekcií. To výrazne prevyšuje doterajší rekordný počet z minulej soboty, keď bolo hlásených 7 830 prípadov. V stredu pribudlo 7 595 novoinfikovaných. Počet úmrtí sa za posledných 24 hodín zvýšil o 30 na celkovo 9905. Od začiatku pandémie bolo v krajine potvrdených už najmenej 392 049 prípadov nákazy a približne 306 100 ľudí sa už z ochorenia uzdravilo.

06:40 SVET - Švajčiarska vláda zvažuje v boji proti šíreniu nákazy koronavírusom všetky možnosti vrátane časovo obmedzeného "mini lockdownu". Oznámil to minister zdravotníctva Alain Berset po tom, ako Švajčiarsko v stredu ohlásilo rekordný denný prírastok 5596 nakazených.

Jednou z možností, ako bojovať proti šíreniu nákazy, by bolo uzavretie obchodov na dva týždne, povedal Berset na tlačovej konferencii v Berne. O ďalšom postupe sa rozhodne v priebehu najbližších týždňov. "Nasledujúce dva týždne budú pre nás rozhodujúce," povedal a ľudí vyzval, aby nosili rúška, umývali si ruky a dodržiavali odstup od iných. "Vieme, že to dokážeme. Začiatkom roka sme si to vyskúšali," povedal na margo prvej vlny pandémie. Minister možné sprísnenie opatrení spomenul len tri dni po tom, čo Švajčiarsko oznámilo obmedzenia súkromných stretnutí, zaviedlo povinné rúška v interiéroch verejných budov a prevádzok a vyzvalo firmy, aby svojim zamestnancom umožnili pracovať z domu. Od pondelka sa tak v krajine smie na verejnosti stretávať najviac 15 osôb, rúška sú okrem verejnej dopravy povinné aj v obchodoch, reštauráciách či múzeách.

06:32 SVET - V talianskom regióne Lazio, ktorý zahŕňa aj hlavné mesto Rím, zaviedli v stredu zákaz nočného vychádzania, ktorý má byť v platnosti 30 dní.

Opatrenie bolo zavedené po rekordnom dennom náraste počtu infikovaných, keď v Taliansku pribudlo vyše 15 000 nových prípadov. Dekrét o zavedení zákazu nočného vychádzania v Laziu podpísali v stredu večer taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza a regionálny prezident Nicola Zingaretti.

Zákaz vychádzania medzi 23.00 h a 05.00 h miestneho času bude v Laziu platiť od piatku večera po dobu 30 dní. Región Lazio je v poradí treťou oblasťou Talianska, v ktorej zaviedli takéto opatrenie v snahe spomaliť opätovné šírenie koronavírusu.

06:25 SVET - Británia potvrdila v stredu 26 688 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo predstavuje najvyšší denný prírastok v krajine od začiatku pandémie.

Za posledných 24 hodín pribudlo v Spojenom kráľovstve aj 191 súvisiacich úmrtí. Celkovo už v krajine potvrdili 789 229 prípadov infekcie a 44 158 úmrtí na komplikácie spôsobené koronavírusovým ochorením COVID-19. Do štatistík úmrtí sa v Británii zarátavajú iba pacienti, ktorí zomreli do 28 dní od pozitívneho testu na koronavírus, takže skutočný počet obetí je zrejme vyšší, uvádza stanica BBC. Predchádzajúci rekordný počet prípadov nákazy - takmer 23 000 - bol v krajine zaznamenaný 4. októbra.

6:11 SLOVENSKO Od ôsmej hodiny bude rokovať ústredný krízový štáb. V hre je aj úplné zatvorenie krajiny, tzv. lockdown, čo ešte v stredu pripustili minister vnútra Roman Mikulec aj premiér Igor Matovič.

"Máme len dve možnosti: plošné testovanie alebo lockdown," povedal Matovič s tým, že s projektom celoplošného testovania prišiel práve preto, aby sa mu Slovensko vyhlo. Ak ho však odporučia odborníci, podľa premiéra nezostáva nič iné, ako zatiahnuť ručnú brzdu.

Lockdown by podľa neho trval najmenej tri týždne. Zatvorili by sa všetky prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné pre infraštruktúru krajiny a prísne obmedzenia by sa týkali aj pohybu ľudí.

06:02 SVET - Česko hlási ďalší koronarekord. Počet nových prípadov nákazy koronavírusom dosiahol takmer 15-tisíc. Testy v stredu zachytili 14 968 nakazených, čo je opäť výrazný skokový nárast oproti predchádzajúcemu dňu. Doterajšie maximum z utorka bolo 11 984 prípadov.

Koronavírusom SARS-CoV-2 je v Česku aktuálne nakazených 124 040 ľudí. Od začiatku pandémie potvrdili nákazu u 208 915 osôb a COVID-19 prekonalo 83 136 pacientov. Ochorenie si v Českej republike vyžiadalo celkovo už 1 739 úmrtí.

Krajina sa opäť vracia k tvrdým opatreniam z jari. Od dnes sú zatvorené obchody a služby, okrem predajní so základným sortimentom. Vo veľkých nákupných centrách môžu byť otvorené iba potraviny, drogérie a lekárne.

Vláda sa tiež rozhodla obmedziť pohyb a kontakt s ďalšími ľuďmi. Výnimku majú cesty do práce, za rodinou a na najnutnejšie nákupy.

6:00 SLOVENSKO - Do čiernych štatistík pribudlo 17 potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19. Celkovo tak na toto ochorenie zomrelo 115 ľudí.

Nové potvrdené úmrtia Vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici zomrel 47-ročný muž. Vo Fakultnej nemocnici v Prešove na pľúcnu formu ochorenia COVID-19 skonali 57-ročná žena, 86-ročná žena, 65-ročný muž, 79-ročný muž, 72-ročná žena, 89-ročný muž, 85-ročná žena, 55-ročná žena, 82 i 86-ročná žena a 76-ročný muž. V Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach zomrela 75-ročná žena, 81-ročná žena skonala v nemocnici v Bardejove. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku zomrel 79-ročný muž a 93-ročná žena. V nemocnici v Dolnom Kubíne zomrel 80-ročný muž.