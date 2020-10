Pokazené auto aj nakazený zdravotník. Naď vysvetlil zdržanie testovania

Rezort obrany chce predchádzať zhromažďovaniu a čakaniu ľudí pri odberných miestach.

23. okt 2020 o 10:08 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR odporúča v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a okresu Bardejov, vrátiť na sa na odberné miesto neskôr, ak sa na ňom bude nachádzať viacero ľudí.

Rezort tak chce predchádzať zhromažďovaniu a čakaniu ľudí. Ministerstvo v tejto súvislosti odporúča reguláciu príchodu obyvateľov do odberných miest podľa abecedného poradia.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Ľudia s priezviskami začínajúcimi na písmená A, B, C, D by mali prichádzať na testovanie od 08:00 do 10:00, na písmená E, F, G, H v čase od 10:00 do 12:00, na L, M, N, O od 14:00 do 16.00, začínajúci na P, R, S od 16:00 do 18:00 a priezviská začínajúce písmenami T, U, V, X, Y, Z v čase od 18:00 do 20:00. Rezort dodal, že presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť.



Projekt plošného testovania populácie odštartoval dnes ráno v okresoch Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín na Orave a tiež v okrese Bardejov.

Táto prvá fáza potrvá do nedele 25. októbra. Následne by malo testovanie pokračovať už na celom území Slovenska, a to cez víkend 30. októbra až 1. novembra a tiež 6. až 8. novembra. Každý otestovaný obdrží certifikát s výsledkom testu.