V opatreniach sú nejasnosti, vyhodnotí ich policajt na mieste (otázky a odpovede)

Cintoríny budú zatvorené, čistiarne nie.

23. okt 2020 o 16:06 Jozef Tvardzík, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Môžem si zobrať po ceste do práce kávu so sebou? Môže si ísť maliar kúpiť do obchodu farbu, keďže je to súčasť jeho zamestnania? Ako budú vyzerať Dušičky?

Jednotlivé inštitúcie - ministerstvá, polícia či úrad vlády ešte len spresňujú, ako počas zákazu vychádzania riešiť rôzne životné situácie a nevedia, kto by mal tieto otázky zodpovedať.

Ministerstvo zdravotníctva najprv na otázky SME neodpovedalo s tým, že ich preposiela na Úrad verejného zdravotníctva, ktoré opatrenia aj zverejňuje na svojom webe. Neskôr odpovede poslalo.

Úrad verejného zdravotníctva bližšie informácie nechce poskytnúť s tým, že by ich mal vysvetliť úrad vlády, keďže vláda tieto opatrenia vo štvrtok prijala.

Úrad vlády odkázal redakciu na ministerstvo vnútra.

Za ministerstvo vnútra odpovedala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Tá na väčšinu otázok neodpovedala s tým, že platí vyhlásenie ministra vnútra Romana Mikulca, že ľudia by sa mali snažiť ostať doma a bydliská opustiť len v nevyhnutných prípadoch.

Podobne vyhlásenie poskytlo aj ministerstvo hospodárstva vedené Richardom Sulíkom.

„Noviny sú plné nariadení a výnimiek. Korona je komplikovaná. Všetci majú tisíce otázok, na ktoré je možné mať milión odpovedí. Netreba však špekulovať. V podstate ide o jedno - ostať doma až do testovania, aby splnilo svoj účel,“ píše ministerstvo na svojom facebooku.

Napriek tomu sa denníku SME podarilo zozbierať niekoľko usmernení, ktoré vysvetľujú jednotlivé obmedzenia v oficiálnych dokumentoch.

V článku sa dozviete odpovede na otázky: Môžem chodiť do zamestnania?

Čím sa mám preukázať, keď ma zastaví po ceste policajt?

Môžem vykonávať donáškovú službu a tovar doručovať?

Aké opatrenia prijala vo štvrtok vláda?

Celý deň som pracoval a idem domov. Môžem sa zastaviť na pivo v neďalekom bare?

Môžem ísť za dieťaťom pri striedavej starostlivosti?

Môžem ísť počas Dušičiek na cintorín?

Musím sa testovať v mieste trvalého bydliska?

Ak som pozitívny alebo sa nechcem dať testovať, môžem ísť do dobrovoľnej karantény aj do hotela?

Mám nárok na pandemickú PN, ak sa nepôjdem otestovať a následne ostanem doma?

Budú stáť policajti na štátnych hraniciach a hraniciach okresov?

Aké sú pokuty?

Daňové úrady medzi výnimkami chýbajú, znamená to, že osobne priznanie nepodám?

Musím mať prevádzku z titulu nariadenia zatvorenú?

Ak nepatrím k výnimkám z nariadenia vlády a do mojej prevádzky príde zákazník, mám problém ja alebo on?

Ak potrebujem kúpiť napríklad cement zo stavebnín, je možné nariadenie obísť?

Mám ako podnikateľ nárok na nejakú kompenzáciu od štátu?

Budem mať nárok na dotáciu na nájom, ktorú pripravilo ministerstva hospodárstva?

Ako budú fungovať súdy?

Môžem chodiť do zamestnania?

Áno, cesta do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zákazu vychádzania.

Čím sa mám preukázať, keď ma zastaví po ceste policajt?

To zatiaľ nie je jasné. Ľudia sa podľa ministra vnútra Mikulca nebudú musieť na ceste do práce preukazovať pracovnou zmluvou, tak ako to bolo počas prvej vlny.

Kam si môžem ísť zašportovať?