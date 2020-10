Celoplošné testovanie: V štyroch okresoch odhalili 2 225 infekčných ľudí

Otestovaných bolo za prvý deň celkovo 61 905 ľudí.

23. okt 2020 o 23:31 SITA

BRATISLAVA. Po prvom dni testovania hlásia štyri testované okresy Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov 2 225 infekčných osôb.

Informoval o tom v piatok v noci na sociálnej sieti minister obrany SR Jaroslav Naď.

"Prvý deň testovania je za nami. Chcem v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, ktorý vo svete nemá obdobu. Skláňam sa pred Vašou vytrvalosťou, zodpovednosťou a ochotou pomôcť. Ďakujem aj trpezlivým a disciplinovaným občanom, ktorým záleží viac ako na sebe samých - na svojich blízkych, ktorým týmto testovaním môžeme zachrániť život. Ďakujem aj Vám novinárom a ďalším mienkotvorcom, ktorí sa snažíte o reálne, nie skreslené podávanie informácií a faktov o celom priebehu testovania. V tejto situácii sme všetci prvýkrát a nikto z nás nie je neomylný. No robíme to s presvedčením lepších zajtrajškov a stojíme si za tým, že pre Vás sa to oplatí," ďakoval na sociálnej sieti minister obrany.

Neskoro večer v piatok komentoval výsledky aj premiér Igor Matovič.

"Infekčných máme 3,59 % testovaných, ale pozor, keďže antigénové testy zachytávajú len tých ľudí s COVID-19, ktorí sú infekční, až 4 450 ľudí dnes z testovania odchádzalo s pocitom, že sú zdraví, ale nie je tomu tak. Sú pozitívni na COVID-19, ale nie sú infekční. To môže znamenať, buď ste už infekční boli a už pre svoje okolie riziko nepredstavujete, alebo vás infekčná fáza ešte len čaká v najbližších dňoch. Preto prosím, zostaňte aj s negatívnym testom naďalej mimoriadne opatrní lebo neviete, či nie ste niekto z tých, kto bude v najbližších dňoch infekciu nenápadne šíriť," upozornil Matovič.

Už predtým v piatok podvečer premiér Igor Matovič pri výsledkoch testovania do 17:00 h informoval, že približne každý 28. človek na Orave a v Bardejove je infekčný, navyše každý 10. človek v týchto štyroch okresoch je pozitívny.