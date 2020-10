Záujem je stále vysoký, do 17:00 otestovali už viac ako 50-tisíc ľudí

Infekčných bolo 1860 osôb.

24. okt 2020 o 17:27 (aktualizované 24. okt 2020 o 18:50) TASR, SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Na Orave a v okrese Bardejov otestovali v sobotu do 17. hodiny 50 430 ľudí, z nich bolo infekčných 1860. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sobotňajšej tlačovej konferencii.

Druhý deň pilotného testovania označil za úspešnejší.

Celkovo sa od piatka vykonalo 112 335 testov. Infekčných je 4085 ľudí, čo predstavuje približne 3,64 percenta z celkového počtu testovaných.

„Včera a dnes dostalo 108-tisíc ľudí papier, že sú negatívni, ale vôbec nemusia byť negatívni. Im sa tá infekcia môže rozbehnúť v najbližší deň. Tí, čo boli v piatok testovaní, už môžu byť dnes infekční,“ uviedol Matovič.

Pilotné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 sa uskutočňuje od piatku 23. do nedele 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.

Celoplošné testovanie na celom území Slovenska by malo byť dva víkendy po sebe od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. do 8. novembra.