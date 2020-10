Dobré ráno: Pilotné testovanie ukázalo niekoľko vážnych problémov

Ako vyzeralo pilotné testovanie.

26. okt 2020 o 0:00 Michal Katuška, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Vyskúšali sme si to. Od piatku do nedele prebehlo na Orave a v Bardejove pilotné testovanie obyvateľstva.

Premiér hovorí, že prekonalo očakávania, zároveň nám však čísla infikovaných prudko rastú a testovanie-netestovanie, tvrdému lockdownu sa možno aj tak nevyhneme.

Čo nás teda pilotný projekt naučil a čo nám ukázal a či to zároveň znamená, že celoplošné testovanie bude?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Michalom Katuškom.

Krátky prehľad správ

Igor Matovič je najnedôveryhodnejším členom vlády. Vyplýva to z víkendového prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre televíziu Markíza. Agentúra sa na dôveryhodnosť a nedôveryhodnosť politikov pýtala v čase premiérovho sporu s Richardom Sulíkom o zatváraní prevádzok.

Vysoký policajný funkcionár Norbert Pakši sa priznal a chce spolupracovať s políciou. Pakšiho zadržala NAKA spolu so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Obviňujú ich zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku či zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Predseda parlamentu Boris Kollár má po sobotňajšej vážnej dopravnej nehode v Bratislave zlomený druhý krčný stavec. Život mu zrejme zachránil ochrankár, ktorý Kollárovi poskytol prvú pomoc.

Investičnú spoločnosť Arca Capital žaluje viac ako tisíc veriteľov. Od insolventnej skupiny žiadajú viac ako 14 miliónov eur, čo potvrdil bratislavský okresný súd. Títo veritelia sú držiteľmi dlhopisov a vymáhajú peniaze, ktoré spoločnosti Arca Capital Slovakia požičali. To pritom nie sú všetky žaloby na firmu alebo jej materskú spoločnosť Arca Investments, veritelia sú však nervózni, pretože firma rozpredáva majetok.

Český minister zdravotníctva Roman Prymula nevylučuje, že dnes sám rezignuje. Ministra nafotili, ako počas zákazu vychádzania išiel na nočnú schôdzku do reštaurácie, nemal dokonca ani nasadené rúško. Prymula ale tvrdil, že si nie je vedomý, že by porušil nejaké opatrenia. Novým českým ministrom zdravotníctva by mal údajne byť námestník Fakultnej nemocnice v Brne Jan Blatný. Česko je momentálne najhoršie zasiahnutou krajinou na svete v počte nových nakazených koronavírusom a obetí na stotisíc obyvateľov.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie nie je nijako konkrétne. Ale keďže nás všetkých teraz čakajú ťažké týždne, zrejme pre mnohých z nás aj v domácej izolácii, mali by sme nájsť niečo, ako to zvládnuť. Moje dnešné odporúčanie tak je, aby sme to vnímali ako príležitosť: a konečne si prečítali knihu či knihy, ktoré sme toľko odkladali, začali sa učiť napríklad cudzí jazyk, kresliť alebo hrať na hudobný nástroj, jednoducho túto pandémiu a lockdown skúsili využiť na niečo, k čomu sme sa dosiaľ nevedeli dostať.

