Čaputová: Testovanie musí prebehnúť bez toho, aby ohrozilo zdravie občanov

Prezidentka uviedla, že to, čo považujú vedci za potrebné, je dostupnosť testovania.

27. okt 2020 o 17:51 (aktualizované 27. okt 2020 o 18:22) TASR, SITA

BRATISLAVA. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus musí prebehnúť bez toho, aby bolo ohrozené zdravie občanov a taktiež fungovanie nemocníc a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Po rokovaní s expertmi v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a celoplošným testovaním to povedala prezidentka Zuzana Čaputová.

Dostupnosť testovania

Prezidentka zároveň uviedla, že to, čo považujú vedci za potrebné, je dostupnosť testovania. Podľa nej sa ľudia chcú dať testovať.

Kľúčový faktor, ktorý je potrebný aj naďalej, je zníženie mobility. „To prináša sľúbený efekt,“ zdôraznila Čaputová.

Vedci zároveň poukázali na potrebu kontroly na hraniciach a tiež posilniť trasovanie, teda vyhľadávanie kontaktov. Tak možno eliminovať ďalší prenos vírusu.

Ďalej poukázali na kontrolovanie karantény napríklad pomocou príslušných aplikácií. Podľa prezidentky je však najdôležitejším opatrením dôvera ľudí.

Domnieva sa, že v tejto súvislosti je potrebné počúvať hlas vedcov a odborníkov, ktorý považuje Čaputová za významný a relevantný.

V tejto súvislosti predstavila riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Silvia Pastoreková spoločné vyhlásenie vedcov. Podľa nich si úspešné riešenie pandemickej situácie vyžaduje zapojenie celej spoločnosti, vrátane slovenskej vedy naprieč mnohými odbormi.

Komunikácia s verejnosťou

Vedci apelujú na predsedu a členov vlády, členov ústredného krízové štábu a pandemickej komisie, aby dôkladne zvážili, aké kroky sú najefektívnejšie v horizonte dlhšom ako pár týždňov.

Experti preto považujú za potrebné komunikovať s verejnosťou tak, aby stúpala dôvera v opatrenia, a aby boli všetci zapojení do boja s pandémiou, tiež aby nedochádzalo k rozdeľovaniu spoločnosti.

Zásadným predpokladom toho je rešpektovanie pribúdajúcich vedeckých poznatkov a vyhýbanie sa zľahčovaniu či nepresnostiam v terminológii a interpretácií dát, ktoré vyvolávajú pochybnosti.

Monitorovanie situácie

Podľa nich je tiež potrebné monitorovať epidemiologickú situáciu na regionálnej a lokálnej úrovni a nastavovať opatrenie nielen podľa aktuálneho stavu, ale aj podľa očakávaných trendov.

Následne uplatňovať adekvátne opatrenia, akými sú frekventované testovanie ohnísk antigénovými testami či výrazné obmedzenie mobility.

Zdôrazňujú vytvoriť aj silnú verejne kontrolovanú analytickú štruktúru, ktorá bude situáciu počas pandémie priebežne vyhodnocovať pomocou všetkých dostupných dát.

V tejto súvislosti je tiež dôležité posilniť systémy vyhľadávania kontaktov a varovania, ktoré umožnia lepšie kontrolovať situáciu po plošnom testovaní a spomalia nástup eventuálnych následných epidemiologických vĺn. Zvýšiť kapacity Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) a pripraviť systém ich ďalšieho posilnenia v prípade krízy.

Vedci sa domnievajú, že je potrebné zaviesť samovyhľadávanie kontaktov prostredníctvom internetových formulárov a varovnej e-aplikácie, ktorá bude súčasťou štandardu využívaného vo viacerých európskych krajinách.

Testovanie politikov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pravidelne každý týždeň dáva testovať na ochorenie COVID-19. Aj z tohto dôvodu sa preto nezúčastní celoplošného testovania obyvateľov Slovenska, ktoré bude tento víkend. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii.

Plošného testovania antigénovými testami sa zúčastnia predseda koaličnej strany SaS Richard Sulík aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Opozičný Smer sa nechá otestovať PCR testami.

"Vnímam to ako súčasť zodpovedného výkonu mojich právomocí," povedala hlava štátu. Dôvodom jej pravidelného testovania je aj to, že pri výkone svojej funkcie sa dostáva do kontaktu s rôznymi osobami.

Plošného testovania sa zúčastní aj minister hospodárstva Sulík, pre TASR to potvrdil hovorca strany SaS Ondrej Šprlák. Dodal, že SaS považuje celoplošné testovanie za správny krok.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová sa pôjde dať taktiež otestovať. Minulý piatok (23. 10.) sa tak nechala otestovať v Trstenej na Orave, povedal Michal Dyttert, poverený riaditeľ odboru komunikácie ministerstva informatizácie.

"Poslanci Smeru-SD skôr využijú možnosť individuálneho testovania presnejšími testami, napríklad PCR testom," uviedol pre TASR hovorca strany Ján Mažgút.

Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini sa taktiež pôjde dať otestovať PCR testom, ktorý je spoľahlivý, tvrdí hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

"Pán Pellegrini je v úzkom kontakte so svojimi rodičmi, nakoľko si to vyžaduje ich zdravotný stav. Z tohto dôvodu si potrebuje byť istý výsledkom testu," poznamenala Medveď Macíková.