Krajniak predpovedá uvoľňovanie opatrení od polovice novembra

Minister práce očakáva od plošného testovania úspech a klesajúcu krivku nakazených.

28. okt 2020 o 7:36 (aktualizované 28. okt 2020 o 8:54) SITA, TASR

BRATISLAVA. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) je presvedčený, že dve vlny celoplošného testovania pomôžu zraziť krivku nakazených tak, že 15. novembra bude môcť vláda pristúpiť k uvoľňovaniu opatrení.

Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády SR.

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa uskutoční v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra od 7:00 do 22:00.

Schválené odmeny pre zdravotníkov

Na odmeny zdravotníkom, ktorí pomáhali v prvých mesiacoch zvládať boj s pandémiou nového koronavírusu, pôjde zo štátneho rozpočtu 37 532 245 eur.

Vyplýva to z materiálu Odmeňovanie určených zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020 pôsobili v prvej línii a v červenej zóne v súvislosti so vzniknutou situáciou týkajúcou sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom.

Z celkovej sumy vyčlení rezort 13 335 790 eur pre zdravotníkov pracujúcich v podriadených organizáciách Ministerstva zdravotníctva, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v prvej línii a v červene zóne, ktorí nie sú podriadenými organizáciami rezortu, je alokovaných 24 196 455 eur.

Podriadené organizácie rezortu dostanú financie prostredníctvom priameho transferu, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti budú na základe nahlásených údajov o určených zdravotníckych pracovníkoch v prvej línii a červenej zóne pripísané prostriedky na bankový účet.

Vyše 55-tisíc ľudí v prvej línii

Organizácie ich prerozdelia svojim zamestnancom podľa výšky odpracovaných hodín.

Rezort zdravotníctva má nahlásených 55 698 zdravotníckych pracovníkov, ktorí pomáhali v prvej línii, medzi nimi sú lekári, sestry, ale napríklad aj pracovníci zdravotnej záchrannej služby, zdravotnej dopravnej služby, zubári, laboranti, farmaceuti či psychológovia.

Pôžička od EÚ

Vláda schválila aj návrh Ministerstva financií o úvere od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Účelom je financovanie vybraných výdavkov štátneho rozpočtu vynaložených na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Slovensko o úver EÚ požiadalo ešte 6. augusta, pričom nárok na dočasnú podporu bol schválený 25. septembra.

Podľa vykonávacieho rozhodnutia môže Slovensko z úveru financovať vnútroštátny režim skráteného pracovného času a sprievodné opatrenia stanovené zákonom o službách zamestnanosti, ktoré sa vykonajú od marca 2020 do decembra 2021.

Maximálna priemerná lehota splatnosti úveru je 15 rokov. Úver bude možné čerpať v maximálne ôsmich splátkach. Je možné ho čerpať v období 18 mesiacov od prijatia vykonávacieho rozhodnutia, teda od 29. septembra 2020. O výške a uvoľnení splátok a aj o výške tranží rozhoduje Európska komisia.