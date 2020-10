Najdôležitejšie správy dňa: Vláda predĺžila zákaz vychádzania, Matovič obhajoval testy

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

28. okt 2020 o 18:30 Patrik Sopóci

Vláda predĺžila zákaz vychádzania, Matovič obhajoval antigénové testy.

NAKA zasahovala pre korupciu na súdoch, zadržala aj vplyvného podnikateľa Zoroslava Kollára.

V Poľsku pokračujú protesty proti obmedzeniu interrupcií, viacero ľudí neprišlo do práce.

Dosluhujúci Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa vzdal funkcie prokurátora.

Deň vzniku Československa si niekoľko ľudí v Prahe pripomenulo protestom proti opatreniam.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Vláda predĺžila ombedzenie pohybu

Zákaz vychádzania bude platiť aj budúci týždeň. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia vlády, ktorým obmedzila pohyb občanov od 2. do 8. novembra v čase od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa.

Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra od subjektu zapojeného do operácie Spoločná zodpovednosť.

Zoznam výnimiek, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje, nájdete tu >>>

Podľa premiéra Igora Matoviča má pripravované plošné testovanie zmysel. Spolu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím prezentovali na tlačovej konferencii štúdiu Fakultnej nemocnice Praha Motol o antigénových testoch.

Z výsledkov štúdie vyplýva, že antigénové testy majú oveľa väčšiu citlivosť ako sa predpokladalo. Kým predtým sa rátalo s citlivosťou týchto testov okolo 30 percent, štúdia ukázala, že ich senzitivita je 67 percent.

Matovič taktiež skritizoval Slovenskú lekársku komoru, ktorá vyzvala vládu, aby ešte raz prehodnotila celoplošné testovanie.

Podľa jeho slov "mu vybilo poistky" keď na tlačovke komory zaznelo, že úmrtnosť na COVID-19 je na úrovni chrípky. Podľa premiéra sú to hoaxy.

Laboratóriá otestovali v utorok 14 642 vzoriek, pozitívnych bolo 2 887. Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 8 pacientov. Celkový počet obetí je tak už 184.

Búrku vystriedala Víchrica