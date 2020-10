Vláda na odmeny zdravotníkom za prvú vlnu prerozdelí vyše 37,5 milióna eur

Organizácie peniaze prerozdelia zamestnancom podľa výšky odpracovaných hodín.

28. okt 2020 o 17:55 TASR

BRATISLAVA. Na odmeny zdravotníkom, ktorí pomáhali v prvých mesiacoch zvládať boj s pandémiou nového koronavírusu, pôjde zo štátneho rozpočtu 37 532 245 eur.

Vyplýva to z materiálu Odmeňovanie určených zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020 pôsobili v prvej línii a v červenej zóne v súvislosti so vzniknutou situáciou týkajúcou sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom.

Návrh Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR schválila na stredajšom rokovaní vláda.

Z celkovej sumy vyčlení rezort 13 335 790 eur pre zdravotníkov pracujúcich v podriadených organizáciách MZ, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v prvej línii a v červene zóne, ktorí nie sú podriadenými organizáciami rezortu, je alokovaných 24 196 455 eur.

Podriadené organizácie rezortu dostanú financie prostredníctvom priameho transferu, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti budú na základe nahlásených údajov o určených zdravotníckych pracovníkoch v prvej línii a červenej zóne pripísané prostriedky na bankový účet.

Organizácie ich prerozdelia svojim zamestnancom podľa výšky odpracovaných hodín.

Rezort zdravotníctva má nahlásených 55.698 zdravotníckych pracovníkov, ktorí pomáhali v prvej línii, medzi nimi sú lekári, sestry, ale napríklad aj pracovníci zdravotnej záchrannej služby, zdravotnej dopravnej služby, zubári, laboranti, farmaceuti či psychológovia.

Ako neskôr spresnil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa musia zapojiť do verejnej výzvy, ktorú by malo Ministerstvo zdravotníctva SR zverejniť vo štvrtok (29. 10.) na svojom webe.

Následne by v termíne od 2. do 11. novembra mali vyplniť formulár na stránke Národného centra zdravotníckych informácií a špecifikovať, koľko z ich zamestnancov spĺňa stanovené kritériá.