Lekár Laho: Šéf lekárskej komory spôsobil nášmu zdravotníctvu veľké problémy

Odmena 500 eur je pre mladých lekárov motivujúca, vraví Laho.

30. okt 2020 o 21:04 Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Pred víkendovým celoplošným testovaním ešte v piatok nebolo k dispozícii stále dosť zdravotníkov, najmä lekárov. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sľubuje každému z nich, kto bude testovať obidva dni odmenu 500 eur.

Prípravy na celoplošné testovanie poznačil spor medzi premiérom Matovičom a ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) na jednej strane a šéfom Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marianom Kollárom na druhej.

Šéf SLK vyhlásil, že sa už nebude zúčastňovať na rokovaniach Ústredného krízového štábu, lebo sa na nich vôbec neprihliada na názor odborníkov - lekárov. Matovič obvinil Kollára, že chce sabotovať testovanie a podporuje šírenie bludov o covide.

Minister obrany zas Kollára obvinil, že sa chcel nabaliť na testovaní a vyzval členov komory, aby zmenili šéfa. Kollár vyzval Naďa, aby sa mu ospravedlnil, že ho v súvislosti s testovaním neprávom obvinil z lobingu pre súkromné firmy.

Situáciu hodnotí lekár LADISLAV LAHO. Tvrdí, že šéf lekárskej komory spôsobil nášmu zdravotníctvu veľké problémy.

Cez víkend bude na Slovensku prebiehať celoplošné testovanie. Môže podľa vás pomôcť v boji proti pandémii koronavírusu?

Hoci sa necítim byť odborníkom v tejto oblasti, myslím si, že áno. Keď sa už raz naši predstavitelia rozhodli, že sa ide plošne testovať, nemám s tým problém. Bude to podľa mňa prínosom. Na základe testovania dokážeme maťveľmi užitočnú informáciu. Celoplošné testovanie spomínali už viacerí odborníci aj politici, ale nikto nemal na to odvahu. Mne sa však páči, že Slováci na to odvahu majú. Pritom o nič vážne nejde. Je to ako jedny voľby.

Nevyrušuje vás, ako niektorých odborníkov, že antigénnové testy nemusia zachytiť všetkých pozitívnych?