Mám negatívny test, čo sa od pondelka mení? (otázky a odpovede)

Certifikát môžu pýtať aj v obchode.

1. nov 2020 o 14:34 Michal Katuška, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Pre ľudí s negatívnym testom sa život trochu zjednoduší, pravidlá pre neotestovaných ostávajú.

Zhrnuli sme, čo sa po celoplošnom testovaní od pondelka zmení.

Aké výhody plynú z negatívneho výsledku testu?

Negatívny výsledok testu z celoštátneho testovania alebo PCR testu z 29. októbra až 1. novembra znamená koniec zákazu vychádzania.

Týka sa to aj ľudí, ktorí nemali povinnosť sa dať otestovať. Uvoľnený režim trvá do nedele 8. novembra.

Certifikát s negatívnym výsledkom ľuďom umožňuje opäť sa pohybovať po obciach a mestách aj v prírode po celom území krajiny bez obmedzení.

Je nutné nosiť certifikát s negatívnym výsledkom so sebou?

Tento certifikát je potrebné nosiť so sebou. Polícia uznáva len originál certifikátu a nestačí si ho napríklad odfotiť do mobilu. Uznajú aj negatívny PCR test nie starší ako od 29. októbra. Za porušenie stále hrozí pokuta do 1659 eur.