Za ľudí presadzuje po celoplošnom testovaní výrazné posilnenie vyhľadávania kontaktov

O ďalších opatreniach sa bude hovoriť v pondelok na Ústrednom krízovom štábe.

1. nov 2020 o 14:02 SITA

BRATISLAVA. Strana Za ľudí presadzuje po celoplošnom testovaní päť opatrení, medzi ktoré patrí výrazné posilnenie vyhľadávania kontaktov, aby bolo rýchle a efektívne, či manažment lokálnych ohnísk aj s ďalším využitím antigénnych testov.

V tlačovej správe o tom informovalo Tlačové oddelenie strany Za ľudí.

Ďalšie opatrenia, ktoré strana navrhuje, je testovanie na hraniciach a efektívne postupy na zabránenie šírenia nákazy zo zahraničia, systematické a pravidelné testovanie v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb a v iných citlivých prostrediach, ako aj postupné zavádzanie menej invazívnych testov, ako sú napríklad testy zo slín, ktoré by mohli postupne pomôcť aj pri kultúrnych a športových podujatiach.



„Takisto som rada, že okrem plošného testovania sa podarilo zvýšiť kapacitu PCR testov,tak, ako sme to ako strana Za ľudí presadzovali. V septembri som povedala, že do konca októbra by sme mali mať kapacitu 20-tisíc PCR testov denne, v sobotu, posledný októbrový deň, sme túto hranicu prekonali. Dostatočné testovanie PCR testami je dôležité, aby sme pandémiu dlhodobo držali pod kontrolou, pretože tak chránime pracovné miesta, chránime ekonomiku a chránime naše nemocnice pred kolapsom,“ uviedla predsedníčka strany a ministerka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová.

Ako dodala, o ďalších opatreniach sa bude hovoriť v pondelok 2. novembra na Ústrednom krízovom štábe SR a ráno aj na vláde.