Dobré ráno: Testovanie vyšlo vďaka ochote ľudí. Ako s ňou naloží vláda?

Premiér potvrdil aj druhé kolo.

1. nov 2020 o 23:00 Beata Balogová, Nikola Bajánová

Slovensko má za sebou prvé kolo plošného testovania.

Prišlo viac ako dva a pol milióna ľudí a v sobotu sa podarilo zachytiť takmer 26-tisíc pozitívnych prípadov. Ani vysoký počet tých, ktorí prišli v prvý deň, však nepresvedčil všetkých o tom, že by operáciu Spoločná zodpovednosť mohla vláda nazývať úspechom.

Navyše, celá pandémia sa politizuje.

Nikola Bajánová sa o téme rozpráva so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou.

Krátky prehľad správ

Premiér Igor Matovič včera potvrdil, že druhé kolo celoplošného pretestovania až na pár okresov určite bude. Povedal, že o tom už v nedeľu začne diskutovať s epidemiológmi a infektológmi. Upozornil tiež, že ochranné rúška a iné protipandemické opatrenia ostanú platné aj po celoplošnom testovaní.

Ľudia s negatívnym výsledkom testu môžu od dnes fungovať v uvoľnenom režime, a teda sa môžu pohybovať vnútri obcí a miest bez obmedzení, samozrejme, protipandemické opatrenia treba stále dodržiavať. Musia so sebou nosiť certifikát. Polícia uznáva len jeho originál a nestačí si ho odfotiť do mobilu. Rovnako si ho môže pýtať aj zamestnávateľ či predavači v obchodoch, Úrad verejného zdravotníctva vydal pred víkendom vyhlášku, ktorá im to umožňuje. Uvoľnenie platí to pre tých, čo boli na celoštátnom testovaní alebo majú PCR test z 29. októbra až 1. novembra.

Po minulotýždňovej policajnej akcii Víchrica idú za mreže dvaja sudcovia. Špecializovaný trestný súd v sobotu rozhodol, že väzobne stíhaná bude bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová a tiež expredseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. O návrhoch na väzbu rozhodoval sudca Ján Buvala, ktorý zatiaľ ponechal za mrežami aj podnikateľa z mafiánskych zoznamov Zoroslava Kollára.

Turecko a menšiu časť Grécka zasiahlo v sobotu silné zemetrasenie s magnitúdom 6,6. Zrútilo sa niekoľko budov a územia zasiahla aj malá vlna cunami. O život prišlo najmenej 60 ľudí. Z trosiek v najviac postihnutom Izmire aj deň po zemetrasení vyslobodzovali živých, zatiaľ čo desiatky občanov sú stále nezvestní.

Vo veku 90-tich rokov zomrel škótsky herec Sean Connery, ktorý sa preslávil najmä vôbec prvým filmovým stvárnením agenta Jamesa Bonda. Počas desaťročí trvajúcej kariéry získal množstvo prestížnych ocenení, vrátane Oscara, dvoch cien BAFTA a troch Zlatých glóbusov.

