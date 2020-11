V Bratislave by druhé kolo testovania nemuselo byť, pripúšťa Krajčí

Výskyt pozitívnych prípadov bol v hlavnom meste veľmi nízky.

2. nov 2020 o 13:01 (aktualizované 2. nov 2020 o 13:49) TASR

BRATISLAVA. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) pripustil, že by sa druhé kolo plošného testovania na COVID-19 nemuselo realizovať v regiónoch, kde počas uplynulého víkendu zistili nízky výskyt ochorenia.

Dodal pritom, že do druhého kola by nemusela byť zapojená Bratislava, keďže výskyt pozitívnych prípadov bol v hlavnom meste veľmi nízky.

"Keby číslo zostalo také, aké je teraz, určite budem jeden z tých, ktorý budem hovoriť, že Bratislava nie," povedal.

Napriek všetkému si však Krajčí stojí za tým, že druhé kolo testovania má veľký zmysel, pretože antigénový test zachytí približne sedem najinfekčnejších dní z ochorenia. "Dve testovania po sebe majú účinnosť jedného PCR testu."

Krajčí nepodporuje uvoľňovanie pravidiel

Krajčí upozorňuje, že naďalej treba byť opatrný. Nie je zástancom uvoľňovania opatrení. Ak sa totiž aj podarí sploštiť krivku vývoja, ochorenie bude podľa neho ďalej rásť. Po prípadnom uvoľnení opatrení by sa musel vývoj pandémie opäť brzdiť sprísňovaním, tvrdí.

Hovorí o potrebe múdreho nastavenia pravidiel. "Nám sa to vymklo spod kontroly práve kvôli tomu, že opatrenia neboli dôsledné. Teraz, keď sa nám podarí tú nekontrolovanú vlnu zbrzdiť, prosím, buďme opatrní a rozumní a znova sa nedostaňme do tejto istej situácie za pár týždňov. Osobne nie som zástancom toho, aby sa nejakým spôsobom uvoľňovalo čokoľvek. Naopak, ochorenie bude ďalej rásť," skonštatoval Krajčí.

Neverí, že sa so súčasnými opatreniami podarí stlačiť reprodukčné číslo pod jeden. Ak sa však múdro nastavia opatrenia, bude podľa neho možné "dlhšie si užívať" voľnejšie opatrenia.

Konzílium odborníkov podľa jeho slov pripravilo stanovisko, ktoré predostrú na Ústrednom krízovom štábe.

Zlá situácia v nemocniciach je najmä na severe

Aktuálne je podľa Krajčího v nemocniciach dostatok lôžok, regionálne však môže vznikať väčší nával. Krízová je aktuálne situácia najmä na severe Slovenska v okolí najviac postihnutých regiónov. Dodal, že zlá situácia je napríklad v Bojniciach, preto poprosili o pomoc okolité nemocnice.

Krajčí vysvetlil, že už od prvej vlny funguje "dashboard" s reálnou obsadenosťou lôžok, ktorý majú v aktualizovanej podobe k dispozícii aj krajské operačné strediská. Teda majú informácie, kam môžu pacientov priviezť.

"Žiaľ, na Slovensku je situácia taká, že nemocnice nechceli, aby im niekto len tak priniesol pacienta, musí sa telefonovať a zisťovať, či je personál ochotný ho prijať," poznamenal s tým, že rezort sa snaží situáciu usmerňovať.

Hromadné podujatia len do šesť ľudí

Minister zdôraznil, že aj po plošnom testovaní naďalej platí zákaz vychádzania. Nie je podľa neho možné otvoriť stravovacie zariadenia. Naďalej by mali fungovať v režime výdajov jedla "so sebou".

Hromadné podujatia by sa mohli naďalej konať len do počtu šiestich ľudí, aj to s negatívnym testom. Rovnako by to malo platiť pri svätých omšiach.

Krajčí tiež informoval, že podľa usmernenia hlavného hygienika Jána Mikasa zdravotníci, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, majú ďalej pokračovať v práci za použitia ochranných pomôcok. Na piaty deň majú byť následne testovaní klasickým PCR testom.