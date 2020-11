Slovensko je ochotné pomôcť Česku s pľúcnymi ventilátormi

Česku už pomohlo aj Maďarsko.

2. nov 2020 o 13:51 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Slovensko je ochotné poskytnúť Česku pľúcne ventilátory. Uviedol to minister zdravotníctva Marek Krajčí. Zároveň však poukázal na to, že Maďarská republika poslala Česku 150 ventilácií, ktoré sú zatiaľ v skladoch.

"My by sme možno v tejto situácii postupovali flexibilnejšie," povedal Krajčí. Pokiaľ Česko použije ventilátory, ktoré má naskladnené a bude potrebovať ďalšie, Slovensko to podľa neho zváži.

"Keď nebudeme v tej situácii potrebovať, radi pomôžeme," konštatoval minister zdravotníctva. Po celoplošnom testovaní sa totiž podľa neho situácia v nemocniciach postupne ustáli.