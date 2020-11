Mestá bude v prípade druhého kola testovania zaujímať názor epidemiológov

ZMOS je skôr za to, aby sa druhé kolo testovania ľudí už nerealizovalo.

2. nov 2020 o 14:55 TASR

BRATISLAVA. Úniu miest Slovenska (ÚMS) bude v otázke druhého kola celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 zaujímať predovšetkým názor epidemiológov.

Pre TASR to povedal prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček s tým, že teraz je čas riadiť sa odporúčaniami odborníkov.

Vyjadrenie epidemiologickej komisie

"ÚMS bude žiadať jasné a zrozumiteľné vyjadrenie epidemiologickej komisie, ktorá pôsobí pri vláde a premiérovi. Na základe tohto stanoviska sa bude únia rozhodovať. V tejto chvíli je kľúčové, čo povedia epidemiológovia," skonštatoval Rybníček.

V prípade prvého kola celoplošného testovania, ktoré sa konalo uplynulý víkend, zohrali podľa prezidenta ÚMS mestá a obce kľúčovú úlohu.

"Jednoznačne sa ukázalo, že samospráva zachraňovala celú situáciu, či už to bolo pri ochranných pomôckach, zdravotníkoch, dobrovoľníkoch či logistike," uviedol Rybníček. Domnieva sa, že toto je jasný signál, aby sa do budúcna začalo vážne rozprávať o decentralizovaní Slovenska. Šéf ÚMS tvrdí, že tam kde žijú ľudia, by malo byť aj viac kompetencií.

"Mestá a obce sú tie, ktoré fungujú, sú najbližšie občanom a rozumejú im," poznamenal.

Severná časť krajiny

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je skôr za to, aby sa na Slovensku druhé kolo celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už nerealizovalo.

Predseda ZMOS-u Branislav Tréger vidí význam testovania skôr v regiónoch, kde je to nevyhnutné.

Poukázal pritom na severnú časť krajiny. ZMOS bude zaujímať názor odborníkov, no vie si predstaviť cielenejšie využitie personálnych, materiálnych i finančných prostriedkov na testovanie, napríklad na hraniciach.

ÚMS v pondelok vydala aj oficiálne stanovisko k celoplošnému testovaniu, kde uviedla, že mestá a obce na Slovensku počas uplynulého víkendu ukázali, že v krízových situáciách dokážu vydať "nadľudské výkony a fungovať efektívnejšie ako štát".

"Nebyť enormného nasadenia samospráv, celoplošné testovanie by nebolo možné úspešne zrealizovať," deklaruje ÚMS. Rybníček je presvedčený, že tento masový projekt zachránili samosprávy, pretože ak by sa rozhodli povedať vláde nie, armáda, zdravotníci a ani miestna štátna správa to nezvládnu.

Bez akejkoľvek komunikácie

ÚMS kritizuje, že celý proces rozhodnutí a príprav celoplošného testovania bol jednoznačne formovaný centralistickým rozhodovaním štátu.

"To znamená, že sa skupina politikov rozhodla, čo sa bude diať. Navyše, rozhodla sa tak bez akejkoľvek komunikácie so zástupcami miest a obcí, či už s ÚMS alebo so ZMOS," uviedla v stanovisku ÚMS. Verí, že získané údaje z celoplošného testovania pomôžu k lepšiemu rozhodovaniu o tom, ako majú vyzerať ďalšie kroky.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (1. 11.) oznámil, že druhé kolo celoplošného pretestovania určite bude.

Pripustil však, že v jednom či troch okresoch na Slovensku by sa testovať nemuselo. Hovoriť o tom chce s odborníkmi. "Potrebujeme poctivú diskusiu s epidemiológmi," skonštatoval.