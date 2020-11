Testovanie by sa mohlo začať už v pondelok na hranici s Ukrajinou

Antigénové testy by sa mohli používať aj na letiskách.

3. nov 2020 o 18:23 TASR

BRATISLAVA. Pilotný projekt antigénového testovania by sa mohol začať v pondelok na ukrajinskej hranici. Testovať by mala súkromná spoločnosť.

Po utorkovom rokovaní expertnej pracovnej skupiny to pre médiá uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.

Na ostatných hraniciach je podľa Klusa testovanie zrealizovateľné až po 15. novembri. Dôvodom je dostupnosť personálnych kapacít, ako sú policajti, vojaci či zdravotníci. Otvorených by mohlo byť približne 37 hraničných priechodov.

Laboratórium spoľahlivosti

Klus hovorí, že na začiatok budú radi, ak otestujú asi 9000 ľudí, ktorí týždenne prechádzajú ukrajinskou hranicou.

Zároveň hovorí, že pôjde aj o "laboratórium" spoľahlivosti antigénových testov, keďže ľudia prichádzajúci z Ukrajiny musia na Slovensku absolvovať v piaty deň po príchode aj PCR test na nový koronavírus. Naďalej sa majú uznávať testy vykonané v Európskej únii.

Antigénové testy by sa mohli používať aj na letiskách. Zatiaľ však podľa Klusa dokáže Slovensko skontrolovať, či sa ľudia po príchode zaregistrovali. Situáciu by zmenilo, ak by pribudli lety do viacerých krajín a stúplo by aj ich množstvo.

Hraničný limit by sa mohol zrušiť

Výnimku z testovania na hraniciach by mohol mať tranzit, pendleri či turnusoví zamestnanci. Klus potvrdil, že Úrad verejného zdravotníctva SR plánuje zrušiť niektoré výnimky platné pre cestovanie z a do Českej republiky.

Vykompenzovať by to mali nové opatrenia, napríklad zrušenie hraničného limitu 30 kilometrov smerom zo Slovenska.

Zamestnanec pražskej firmy by sa tak mohol považovať za pendlera alebo turnusového zamestnanca v závislosti od toho, ako často hranicu prechádza, načrtol Klus.

Nový režim by od 15. novembra mal byť spojený prinajmenšom s dvojtýždňovým testovaním. Ako dodal štátny tajomník, režim na hraniciach i konkrétne opatrenia budú však závisieť predovšetkým od epidemiologickej situácie.