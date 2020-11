Bola len u seba v kancelárii, obhajuje prokuratúra Kováčikovú

Kováčiková prišla na prokuratúru napriek pozitívnemu testu na koronavírus.

4. nov 2020 o 9:25 SITA

BRATISLAVA. Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková nemala a ani nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku Generálnej prokuratúry SR (GP SR), po absolvovaní antigénového testu, ktorý bol pozitívny, prvá námestníčka vzhľadom na to, že vedela, že pôjde do karantény, bezodkladne oznámila výsledok testovania v kancelárii GP SR za účelom odovzdania agendy, pričom do tejto kancelárie nevstúpila.

O prítomnosti Kováčikovej na prokuratúre napriek pozitívnemu testu informoval v utorok 3. novembra Denník N.

Kováčiková podľa stanoviska v priestoroch generálnej prokuratúry s nikým už do styku na neprišla, veci rozdelila a ponechala s odkazom na pracovnom stole.

„Okrem svojej kancelárie sa po budove nepohybovala, mala na tvári rúško, bola v budove minimálny nevyhnutný čas a z budovy odišla,” uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Hovorkyňa tiež pripomenula, že všetky osoby, ktoré pred testovaním boli v úzkom kontakte s prvou námestníčkou, boli opakovane pretestované s negatívnym výsledkom a to antigénovým a aj opakovaným PCR testom.

„U všetkých osôb z kancelárie generálneho prokurátora sa ochorenie nepreukázalo - mali negatívne testy,” zdôraznila Tökölyová.

Dodala, že na GP SR bola pozitívne testovaná osoba z iného organizačného útvaru, ktorá mala príznaky ochorenia v minulom týždni, s ktorou bola prvá námestníčka v pracovnom kontakte, pričom pôvodca nákazy nie je známy.