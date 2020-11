Zákaz vychádzania potrvá do 14. novembra, platia však výnimky

V okresoch, kde sa uskutoční druhé kolo testovania, bude potrebný aktuálny test.

4. nov 2020

BRATISLAVA. Zákaz vychádzania potrvá do 14. novembra. Neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h.

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania.

Potrebný aktuálny test

V okresoch, kde sa uskutoční cez víkend (7. - 8. 11.) druhé kolo testovania, bude potrebný aktuálny test.

V ostatných stačí ten doterajší z 29. októbra až 1. novembra. Preukázať sa možno aj PCR testom. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Platia aj ďalšie výnimky.

V okresoch zapojených do druhého kola testovania musí byť antigénový test vykonaný v čase od 6. do 8. novembra.

Osoby pôsobiace v bezpečnostnom systéme, zamestnanci štátu alebo vykonávajúci prácu vo verejnom záujme, príslušníci záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených síl môžu mať aj test z 5. a 6. novembra.

Možné je preukázať sa aj negatívnym RT-PCR testom. Pri pohybe v ostatných okresoch sa stačí preukázať testami z minulotýždňového plošného testovania.

Základné životné potreby

Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby, ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá.

Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesty späť.

Výnimka platí i na cestu na test. Zákaz sa nevzťahuje ani na deti do desiatich rokov.

Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný.

Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Neplatí pre tých, ktorí Covid-19 prekonali

Rodičia budú môcť svoje deti doviesť do jaslí či do materskej školy. Výnimka zo zákazu sa týka aj cesty do školy v prípade žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákaz vychádzania neplatí ani pre ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace.

Rovnako pre tých, ktorým bolo diagnostikované v období od 1. augusta do 23. októbra.

Výnimku zo zákazu majú aj osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožní vykonanie testu.

Platí aj pre ľudí so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, ľudí so závažnou poruchou autistického spektra alebo ľudí s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom, ako aj pre onkopacientov.

Vodiči dopravy

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré majú v čase testovania nariadenú izoláciu alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast. Rovnako platí výnimka pre tých, ktorí sa z totožných dôvodov nemohli dať otestovať v prvom kole.

Výnimku majú aj vodiči nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a iní členovia leteckého personálu, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na územie SR.

Platí to v prípade, ak územie opustia do 48 hodín od vstupu.

Obmedzenie sa nevzťahuje ani na väzňov a ľudí vo výkone väzby, ktorí sa môžu preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.