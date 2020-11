Koronavírus: Česi zaznamenali 12 088 nových prípadov (minúta po minúte)

Celkovo sa koronavírusom na Slovensku nakazilo 63 556 ľudí. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 235 obetí.

4. nov 2020 o 6:45 (aktualizované 4. nov 2020 o 8:17) Martin Vonšák, Juraj Buch, TASR, SITA

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Ak sa vám mapa nezobrazuje, kliknite sem.

Pozrite si aktuálnu mapu šírenia koronavírusu na Slovensku >>>

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

08:17 SLOVENSKO Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková nemala a ani nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku Generálnej prokuratúry SR, po absolvovaní antigénového testu, ktorý bol pozitívny, prvá námestníčka vzhľadom na to, že vedela, že pôjde do karantény, bezodkladne oznámila výsledok testovania v kancelárii GP SR za účelom odovzdania agendy, pričom do tejto kancelárie nevstúpila.

O prítomnosti Kováčikovej na prokuratúre napriek pozitívnemu testu informoval v utorok 3. novembra Denník N.

07:56 SVET Brazílske mesto Rio de Janeiro znovu otvorilo pláže a pokračuje aj v rušení iných obmedzení.

Informoval o tom spravodajský portál G1, na ktorý sa v utorok večer odvolala tlačová agentúra DPA.

Miestni obyvatelia si môžu teraz prenajať plážové kreslá a slnečníky, na pláži sa môžu stavať aj predajné stánky a predavači môžu ponúkať alkoholické nápoje, hoci stále treba dodržiavať bezpečné odstupy. Brazílske veľkomesto už predtým povolilo plávanie v mori, ale opaľovanie na plážach bolo zakázané. Uvoľnili sa aj ďalšie obmedzenia vrátane tých, ktoré sa týkajú tančiarní - tie môžu byť v prevádzke za určitých bezpečnostných opatrení. Starosta mesta Marcelo Crivella povedal, že prenos koronavírusu je pod kontrolou a že pravdepodobnosť druhej vlny je mizivá.

Brazília potvrdila vyše 5,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom, čo je tretí najvyšší počet na svete. Na ochorenie COVID-19 tam zomrelo vyše 160 000 ľudí. Úrady štátu Rio de Janeiro hlásili v meste vyše 119 000 prípadov infekcie a viac ako 12 000 úmrtí.

07:43 SLOVENSKO Niektorí vedci nerozumejú, prečo dá vláda najbližší víkend opäť plošne pretestovať všetky okresy s aspoň siedmimi pozitívnymi prípadmi na tisíc testovaných, keď jej navrhovali menej prísne kritérium.

Súvisiaci článok Číslo 0,7 určí, ktoré okresy znova pretestujú. Prečo sa takto rozhodli Čítajte

Konzílium radilo mäkšie kritérium, konkrétne 1,5 percenta pozitívne testovaných na okres. K jednému percentu sa pôvodne prikláňal aj biochemik Pavol Čekan, s rozhodnutím krízového štábu však nemá zásadný problém.

"Keď pôjdeme do okresov nad jedno percento pozitívnych, tam síce hygienici ešte zvládajú vyhľadávať blízke kontakty nakazených, ale už sú preťažení," vraví Čekan a preto aj tam plošné testovanie schvaľuje.

Štát si podľa neho vyhodnotil, že aj nájsť niekoľko desiatok až stoviek nakazených v okresoch má zmysel.

06:52 SLOVENSKO Počas tohto víkendového plošného testovania na nový koronavírus by malo byť k dispozícii predbežne 2993 odberných tímov a približne 3000 odberných miest.

Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď. Deklaroval, že snahou organizátorov operácie je zachovať čo najviac odberných tímov, ktoré testovali počas predchádzajúceho víkendu. "Velitelia týchto tímov už kontaktujú členov a vyzerá to tak, že na 85 percent by mohli byť zachované pôvodné tímy," povedal Naď. V súvislosti s apelom strešných organizácií samospráv, aby vláda a armáda, ako gestor celej akcie, nenechali na samosprávy niektoré úlohy, napríklad doobsadzovanie odberných tímov, ako tomu bolo v prvom kole, Naď uviedol, že regionálni velitelia momentálne kontaktujú primátorov a starostov.

"V prvom rade chceme nastaviť pôvodné tímy, a potom dávame priestor samosprávam, aby obsadili ďalšie miesta, lebo na tom im záležalo v prvom kole, že oni najlepšie poznajú svoje prostredie. Takže najprv bude otázka na starostov a primátorov, či tam majú ľudí a ak nie, tak to budeme obsadzovať z našich databáz," povedal.

06:28 SVET Plošné testovanie populácie na prítomnosť koronavírusu v Česku sa zrejme neuskutoční, uviedli Novinky.cz s odvolaním sa na vyjadrenia epidemiológa Romana Chlíbeka, ktorý je vedúci epidemiologickej skupiny pri ministerstve zdravotníctva. "Podľa posledných diskusií sa od toho upustilo a zavádza sa efektívnejšie cielené testovanie," povedal Chlíbek. Vláda bude plošne testovať len v domovoch seniorov a domovoch sociálnych služieb.

6:17 SVET V Českej republike počas utorka zaznamenali 12 088 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v stredu ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva. Celkový počet potvrdených prípadov od začiatku pandémie sa zvýšil na 362 985. V súčasnosti je nakazených 173 892 ľudí a 185 180 sa z ochorenia vyliečilo.

S ochorením COVID-19 je hospitalizovaných 7396 pacientov. Celkom 3913 osôb v spojitosti s touto chorobou zomrelo.

https://flo.uri.sh/story/225979/embed