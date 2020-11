Drucker: Kaliňák mal na ministerstve vplyv aj za Pellegriniho (rozhovor)

Ani Pellegrini v roku 2018 Gašpara neodvolal, dohodol sa na neskoršom odchode.

5. nov 2020 o 20:55 Michal Katuška

BRATISLAVA. Od vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ubehlo v marci 2018 pár týždňov, keď premiér Robert Fico zo Smeru podal demisiu, rezignoval jeho minister vnútra Robert Kaliňák, ale policajným prezidentom zostal Tibor Gašpar.

Ministrom vnútra sa v rekonštruovanej vláde Petra Pellegriniho stal TOMÁŠ DRUCKER, ale vydržal v nej len tri týždne, počas ktorých nedokázal Gašpara odvolať z funkcie, hoci na to mal právomoc.

"Fico na mňa naliehal, aby som ho neodvolával," tvrdí Drucker v rozhovore pre SME. Naznačuje, že na Gašpara si netrúfol ani Pellegrini a moc na ministerstve patrila aj mesiace po odchode Fica z čela vlády práve jemu a jeho pravej ruke Robertovi Kaliňákovi.

Ak by vraj mal o Gašparovi vtedy dnešné informácie, tvrdí, že by konal inak a neváhal.

Bývalé vedenie polície, ktorému ste tri týždne ako minister vnútra na jar 2018 šéfovali, zadržala NAKA. Vrátane bývalého policajného šéfa Tibora Gašpara, ktorého ste pred dva pol rokomi chceli odvolať, ale napokon on zostal a vy ste podali demisiu. Aká bola vaša reakcia?

Zaskočený som významne nebol. Veď do väzby sa teraz dostávajú od šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy, špeciálneho prokurátora, prokurátorov, sudcov po bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Róberta Krajmera. Všetci boli spolu na čele vedenia štátu v silových zložkách. Platí prezumpcia neviny, ale chcem, aby sa spravodlivosti učinilo zadosť. Pokazili meno Slovensku.

Nemrzí vás teraz o to viac, že ste Gašpara neodvolali?

Keby som mal tieto informácie v čase, keď som bol ministrom vnútra, konal by som oveľa rýchlejšie a odvolal by som ho, hoci som zaňho vtedy nemal žiadnu náhradu. Ale tieto informácie neboli. Keby tak bol vtedy náznak čohokoľvek.

Vráťme sa do toho obdobia. Potom ako prezident Andrej Kiska na jar 2018 odmietol za ministerku vnútra vymenovať Denisu Sakovú a po nej Jozefa Ráža, vedenie Smeru prišlo s vaším menom. Ako k tomu došlo?

Ešte skôr som medzi štyrmi očami vtedy už designovanému premiérovi Petrovi Pellegrinimu rozprával, že v žiadnom prípade funkciu ministra vnútra nechcem prijať a neprijmem. Prosil ma, aby som to neodmietal.

Snažil som sa mu vysvetliť, že som sa v bezpečnostnej oblasti nepohyboval a vnímam ju ako veľmi citlivú pre Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Prehováral ma niekoľkokrát, aby som si vypočul vedenie Smeru. Sedel som potom s Ficom, Pellegrinim a ďalšími.

Najskôr som to odmietal, lebo to, čo odo mňa chceli, pre mňa znamenalo, že pôjdeme do sporu.

Čo žiadali?